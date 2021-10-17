الفنان عمر العبداللات يبحث عن «قارئ الفنجان»

مراد اليوسف (دبي) أبدى الفنان الأردني عمر العبداللات سعادته بالعمل الجديد «الفنجان» الذي طرح عبر قناته في يوتيوب. وقال: ذهبت في جديد إلى الشاعر السعودي سعود الشربتلي الذي قدم لي كلمات عاطفية فيها الغزل بأسلوب ملفت، وتشرفت بالتعاون معه من جديد بعد مجموعة من الأعمال السابقة، موضحاً أن التوزيع الموسيقي حمل بصمة ربيع الصيداوي، الذي أظهر اللحن الفلكلوري للأغنية بالشكل المناسب لها والمتجانس مع الكلمات، حيث يقول في كلمات أغنية الفنجان: مين يقرالي الفنجان يقرالي الكف ويشوفه غايب حبيبي وانا ولهان يا ليت تسمح ظروفه تعبت أدور عن أخباره عليه يا مين يخبرني والله لاعطيه أنا بشاره اللي في قربه يبشرني وكان العبداللات قد اختتم حفلات هذا العام 2021 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مؤكداً تميزه جماهيرياً في هذا المهرجان على مدار مشاركاته.

وقال: جمهور جرش له مكانة كبيرة في قلبي، وهو الرقم الصعب في مشاركاتي ونجاحي، وأتشرف أنني اختتمت مهرجان جرش 2021 وقدمت أغنياتي الجديدة فيه إلى جانب أغنيات أرشيفي الذي وثقته جميعاً في حفلاتي بهذا المهرجان الذي أفتخر به في بلادي الأردن.

وكشف عن أنه يستعد لجولة غنائية في الفترة المقبلة لإحياء العديد من الحفلات في عدد من الدول العربية منها في أوروبا وأميركا، ويستعد لطرح مجموعة من الأغنيات المنفردة، ذات الألوان الأردنية والخليجية والعربية.