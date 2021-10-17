نجا بأعجوبة.. تفاصيل صادمة حول حادث الفنان وائل كفوري

تهافت عدد من النجوم إلى الاطمئنان على صحة الفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير، وغرّد عدد كبير منهم عبر حساباتهم متمنين الشفاء العاجل له.

وتوجّهت الفنانة نانسي عجرم برسالة إلى كفوري، وتمنت له الشفاء العاجل. وكتبت: "سلامة قلبك وائل! انشالله قطوع وبيمرق وبإذن الله ترجعلنا بخير وصحة وعافية".

وكشف النائب اللبناني، هادي حبيش، الصديق المقرب للفنان وائل كفوري، عن آخر التطورات الصحية للأخير، وتفاصيل حادث السير المروع الذي نقل الفنان على إثره إلى المستشفى.

وفي حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية، أشار هادي حبيش إلى أن "وائل كفوري كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت بسيارته سيارة خرجت من أحد المفارق، ما تسبب بطيرانه (خارج المقعد)، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، ولكن وضعه مستقر ولا تتعدى إصابته الرضوض، لافتا إلى أن من صدم وائل هو شخص سوري ولكنه لاذ بالفرار وأنهم عرفوا جنسيته من لوحة سيارته. وفق العربية

وأكد النائب اللبناني أن الفنان "نجا بأعجوبة"، موضحا أن ابن خالته ومدير أعماله إدي غانم كان أول مَن وصل الى مكان الحادث ورقد بالمستشفى أيضا بعد تعرضه لصدمة بسبب رؤيته لوائل وهو بهذه الحال.

وعن تفاصيل الحادث المروع، قال هادي حبيش: "كان وائل على أوتوستراد جبيل، ارتطمت به سيارة جاءت من أحد المفارق من ناحية اليمين، مشيرا إلى أن "السيارة انقلبت عدة مرات بوائل وليس مرة واحدة، وهو نجا بأعجوبة، وأي حادث مماثل يمكن أن يؤدي عادة إلى الموت".

وأكد النائب اللبناني أن الفنان "نجا بأعجوبة"، موضحا أن ابن خالته ومدير أعماله إدي غانم كان أول مَن وصل الى مكان الحادث ورقد بالمستشفى أيضا بعد تعرضه لصدمة بسبب رؤيته لوائل وهو بهذه الحالة.

وعن تفاصيل الحادث المروع، قال هادي حبيش: "كان وائل على أوتوستراد جبيل، ارتطمت به سيارة جاءت من أحد المفارق من ناحية اليمين، مشيرا إلى أن "السيارة انقلبت عدة مرات بوائل وليس مرة واحدة، وهو نجا بأعجوبة، وأي حادث مماثل يمكن أن يؤدي عادة إلى الموت".