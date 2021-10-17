روسيا تحتفل بعيد الأب لأول مرة

تحتفل روسيا اليوم الأحد للمرة الأولى بعيد الأب، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام.

وسيتم الاحتفال بالعطلة كل ثالث أحد من شهر أكتوبر من كل عام من أجل تعزيز مؤسسة الأسرة والتأكيد على دور الآباء في تربية الأبناء.



ووفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الروسية "روستات" فإن روسيا بها 1ر68 مليون رجل، يشكلون 4ر46 % من إجمالي تعداد سكانها. ويشمل الرقم 2ر43 مليون رجل في سن العمل و 9ر10 مليون رجل في سن التقاعد و14 مليون فتى أعمارهم 15 أو أقل.

ويوجد في روسيا أكثر من 3ر17 مليون أسرة لديها أطفال، بما في ذلك 6ر11 مليون أسرة تعيش في وجود كلا الوالدين، وخمسة ملايين أم عزباء و648 ألف أب أعزب.