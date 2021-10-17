في الرحلة المأساة.. غرق 11 طفلاً كانوا يمسكون بأيدي بعضهم

تحولت رحلة مدرسية إلى مأساة في إندونيسيا. فقد غرق 11 طالباً وتم إنقاذ 10 آخرين خلال نزهة مدرسية لتنظيف نهر في مقاطعة جاوة الغربية.

وأفاد مسؤولون محليون بأن 150 طالباً من مدرسة إعدادية كانوا يشاركون في التنظيف الجمعة، على ضفاف نهر سيليور عندما انزلق 21 منهم في المياه.

وقال ديدن ريدوانسيه، رئيس مكتب باندونغ للبحث والإنقاذ: "كان الطقس جيداً ولم يكن هناك أي سيول. هؤلاء الأطفال الذين غرقوا كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض. انزلق أحدهم وتبعه الآخرون".

من جهتهم تمكن سكان قريبون وفريق إنقاذ من انتشال 10 من الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفى قريب.

كما استخدم رجال الإنقاذ عوامات كبيرة قابلة للنفخ باللون البرتقالي للبحث عن الضحايا وتم حصر جميع الطلاب عند انتهاء البحث ليل الجمعة.

يشار إلى أن الأمطار تتسبب في انزلاقات أرضية متكررة وسيول في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.

وفي فبراير 2020، أودت السيول بحياة 6 طلاب على الأقل غرقوا في نهر بمنطقة سليمان في مقاطعة يوغياكارتا.