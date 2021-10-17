تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأميركي الأسبق كلينتون

قال المتحدث باسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في بيان، إن كلينتون سيبقى خلال الليل في مستشفى بجنوب كاليفورنيا، لكنه يواصل تحقيق "تقدم ممتاز" ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى اليوم الأحد.

ودخل كلينتون البالغ من العمر 75 عاما مركز جامعة كاليفورنيا في إيرفين الطبي مساء الثلاثاء بعد إصابته بإجهاد. وشغل كلينتون منصب الرئيس من 1993 إلى 2001.

وقال أنجيل أورينا المتحدث باسم كلينتون إن الرئيس السابق بخير.

وقال أورينا في بيان نُشر على تويتر "إنه في حالة معنوية كبيرة ويقضي الوقت مع عائلته ، ويلتقي بالأصدقاء ، ويشاهد مباريات كرة القدم".

وكانت زوجة كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون موجودة في المستشفى يوم السبت.