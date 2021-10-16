سوزان نجم الدين: هذه حكايتي مع «مارلين مونرو»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لـ«الاتحاد» حقيقة تجسيدها شخصية الفنانة الأميركية الراحلة مارلين مونرو في فيلم عالمي يتم تصويره في هوليوود، حيث أكدت أنها رشحت لأداء الشخصية أثناء وجودها مع أبنائها في رحلتها السنوية لزيارتهم للولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت أنها فوجئت بفتاة أميركية تتطلع إليها أينما تواجدت، ما لفت انتباهها وانتباه أفراد عائلتها، وتوجهوا إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لهم، ففوجئت بأن هذه الفتاة تعمل في شركة تجري «كاستنج» لشخصية مارلين مونرو، ولم تكن تعلم بعملها كممثلة من الأساس، ولكنها وجدتها قريبة الشبه من الفنانة الأميركية الراحلة، فضحكت حينها وظنت أن كلامها مزحة، ولكنها أطلعتها على تفاصيل المشروع، واصطحبتها إلى أحد الاستوديوهات، وأجرت أكثر من جلسة تصوير بملامح وتعبيرات وماكياج مارلين مونرو.

وأشارت إلى أن تجسيد شخصية مارلين مونرو بمثابة حلم وخطوة مهمة تتمنى تحقيقها.

«بيوت من ورق»

وقالت سوزان نجم الدين إنها مشغولة حالياً بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد «بيوت من ورق» في لبنان، ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الخال، طوني عيسى، جيني أسبر، يزن السيد ودانا جبر، من إخراج أسامة شهاب الحمد، موضحة أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد «تماسيح النيل»، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة على أحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

وقالت إنها تجسد خلاله شخصية «نادية»، وذلك في إطار كوميدي رومانسي، موضحة أن الفيلم هو العمل الكوميدي الثاني لها بعد فيلم «قط وفار» إلا أن دورها مائل أكثر إلى الرومانسية مع وجود بعض اللمحات الكوميدية.

فريق العمل

ولفتت إلى أنها تحمست للمشاركة في «تماسيح النيل» لأسباب عدة، من بينها فريق العمل المهم، وهم المخرج سامح عبدالعزيز، وأبطاله الفنان خالد الصاوي، ونجوم الكوميديا بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، كما أنها تؤدي شخصية رومانسية تحقق لها حضوراً.

وقالت: أستقر حالياً في القاهرة، حيث أدرس عروضاً لأعمال درامية أشارك فيها خلال الفترة القادمة، وفي الوقت نفسه أتابع شركتي للإنتاج الفني في دبي ولديَّ استراتيجيات وخطط ومشروعات، ولا أنقطع عن بلدي سوريا، وآخر عمل قدمته بسوريا كان مسلسل «شوق» منذ 3 سنوات، وفزت من خلاله بجوائز عدة، بالإضافة إلى فيلم «روز»، الذي حصلت عن دوري فيه على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. وأنا أحلم بتقديم فيلم سينمائي عالمي يعبر عن الحالة الإنسانية في سوريا.

وأشارت سوزان إلى أنها مشغولة بجانب عملها الفني بإدارة بعض الأعمال وقالت: أنا سيدة أعمال، ولديَّ عملي في سوريا، كانت لديَّ شركة إنتاج ومكتب هندسي ونادٍ رياضي وجمعيات خيرية، وبسبب الأحداث تأخرت خطواتي، علماً أني أنتجت مسلسل «الهاربة» وكثيراً من الأغاني والأعمال الإنسانية، ولديَّ طموح كبير لإعادة إنتاج مثل هذه الأعمال.

ملاحقة

وأعربت عن دهشتها من «الإشاعات» التي انتشرت مؤخراً عنها بخصوص «زواجها من حارسها الشخصي»، وتعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.. وقالت: كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لديَّ حارس شخصي، وكلفت المحامي الخاص بي بضرورة ملاحقة مصدر هاتين الإشاعتين، وأوضحت نجم الدين أنها كانت تعتزم عدم الرد على شائعة زواجها، ولكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع، مؤكدة أن الصور المتداولة تعود إلى 4 أعوام مضت، في لقاء بالمصادفة مع شخص لم تلتقه بعدها .

وعن شائعة تعرضها لأزمة صحية، علقت سوزان نجم الدين: «أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة، ولكني فوجئت بمئات الرسائل على هاتفي للاطمئنان عليَّ، وخاصة أن الأنباء المتداولة زعمت نقلي للمستشفى».