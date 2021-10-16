مي عمر تعود للسينما «تحت تهديد السلاح»

سعيد ياسين (القاهرة)

أكدت الممثلة مي عمر عودتها للسينما بعد غياب أربعة أعوام منذ شاركت عام 2017 في فيلمي «تصبح على خير» مع تامر حسني، و«آخر ديك في مصر» مع محمد رمضان، وتشارك في بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح» مع حسن الرداد، وغادة عادل، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعرض بطل الفيلم الطيب والمسالم لأزمة كبيرة تقلب حياته رأساً على عقب. وأشارت إلى أنها تصور قريباً فيلم «بضع ساعات في يوم ما» مع كريم فهمي، وأحمد السعدني، وهشام ماجد، وعائشة بن أحمد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وإخراج عثمان أبو لبن، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للمؤلف محمد صادق، الذي يشارك في سيناريو الفيلم الذي يدور حول مجموعة من الشباب، في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، ويركز على مجموعة قصص لشباب يرتبطون ببعضهم بعضاً عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم للآخر بتقلباته النفسية والمزاجية الحادة.

وكشفت أنها ستظهر كضيفة شرف في فيلم «العميل صفر» مع أكرم حسني، ونيللي كريم، ولبلبة، وبيومي فؤاد، وستيفاني صليبا، ومحمد علاء.