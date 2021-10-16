«الجونة السينمائي» يحيي ذكرى «كريستوف كيشلوفيسكي»

الجونة ( د ب أ)

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن جدول عروضه وفعالياته، والتي تتوزع ما بين ندوات وحفلات وعروض سينمائية بين روائية طويلة، ووثائقية، ويتضمن البرنامج، افتتاح معرض المخرج البولندي المعروف، كريستوف كيشلوفيسكي، ويقام بمناسبة مرور 25 عاماً على وفاته، وهو معرض يستعيد حياة وأعمال المخرج الراحل.. ومن بين الأفلام التي تُعرض خلال البرنامج، الفيلم المصري - الأميركي «كباتن الزعتري»، لمخرجه علي العربي، وضوء طبيعي، وملعب، وهروب الرقيب فولكونوجوف، ومورينا، ورجل وكاميرا، وهذا المطر لن يتوقف أبداً، ونيترام، وفيلم قصير عن القتل.