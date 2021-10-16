اختراعات إكسبو.. «السلالم» بدأت الحركة عام 1893

أحمد مراد (القاهرة)

منذ انطلاق دورته الأولى في العاصمة البريطانية «لندن» قبل 170 عاماً من الآن، وبالتحديد في عام 1851، شكل معرض «إكسبو» الدولي منصة عالمية لعرض آلاف الاختراعات والابتكارات والإبداعات التي توصلت إليها البشرية في مختلف مجالات الحياة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتصنيع. وتحول المعرض الدولي إلى ما يشبه «المختبر الإبداعي» لعرض إنجازات البشرية في الإبداع والاختراع والابتكار، وعُرض خلال دوراته السابقة أكثر من 100 ألف اختراع، أسهمت في تغيير وجه الحياة على كوكب الأرض.

في عام 1893، استضافت مدينة شيكاغو الأميركية دورة جديدة لمعرض إكسبو الدولي، وأقيم المعرض في منطقة أُطلق عليها اسم «المدينة البيضاء»، وخلاله ظهرت العديد من الاختراعات والابتكارات، أبرزها السلالم المتحركة التي تُستخدم حالياً في المطارات، وكان المرور عليها، في المعرض مقابل رسوم تقدر بـ 10 سنتات لكل فرد. وقبل المعرض بعام تم منح شهادة ببراءة اختراع السلم المتحرك إلى المخترع جيسي دبليو رينو، الذي كان يهدف من اختراعه تحسين تدفق حركة المرور في الأماكن العامة، ووقتها تم وضعه في محطات المترو والمتاجر تدريجياً، وفي عام 1898 عرف العالم السلم المتحرك المائل، وكان ذلك في أحد محلات هارودز في لندن.