أبوظبي (الاتحاد) أنهت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أمس الجمعة، جولتها الثالثة في عاصمة المملكة العربية السعودية «الرياض»، والتي استمرت خمسة أيام وسط إقبال شديد من المشتركين الذين أبهروا لجنة التحكيم بما قدموه من أداء متقن يؤكد تمكنهم القوي ورغبتهم في المنافسة على اللقب، فيما تقابل لجنة التحكيم يوم غدٍ الأحد شعراء في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط». وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر باللجنة عضو لجنة تحكيم البرنامج، إن جولة الرياض كالعادة كانت زاخرة بالمواهب الشعرية الكثيرة، وهناك عدد كبير من فئة الشباب الذين يشاركون لأول مرة والعدد هو الأكبر على مدة خمسة أيام، ولقد لمسنا في هذه الجولة ظواهر عديدة، منها مشاركات لأكثر من جنسية، وأيضاً مواضيع كتب عليها الشعراء لأول مرة بتاريخ المسابقة وتقدم بها. وحول جولة مقابلات الشعراء في سلطنة عُمان، أعرب العميمي عن تفاؤله بجولة سلطنة عُمان، والتي تقام لأول مرة، مؤكداً «أنه عدد المشاركات التي جاءت من شعراء السلطنة كانت الأكبر في تاريخ المسابقة، ولذلك كانت مسألة إقامة الدولة وفق ما أعلن عنه سابقاً أن عدد المشاركات التي تأتينا من دول فيها عدد كبير من الشعراء سوف يتم إقامة جولة بها، وسلطنة عمان زاخرة دوماً بالشعراء المميزين». من جانبه، قال الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة التحكيم، «في الفترة السابقة من مقابلات السعودية وجدنا من هو متفوق وعالي المستوى، ووجدنا من هو متواضع في نصه وقوته الشعرية، ووضحنا للجميع أماكن ومواطن الضعف والقوة في القصائد»، مضيفاً «أن شعراء السعودية يشكلون الجسم الأعم في البرنامج، وفي الغالب يكون منهم المتفوقون الكثيرون لأنهم أصحاب شعر وأصحاب فطرة في ذلك». وأكد الشاعر حمد السعيد، عضو لجنة التحكيم، أن محطة السعودية تعتبر العمود الفقري لهذه النسخة من خلال تجاربنا للنسخ التسعة الماضية، فالسعودية تعتبر العمق الاستراتيجي للأدب والشعر وثقافة، ولذلك لا غرابة أن نجد هذا الكم والنوع من شعراء السعودية، معرباً عن تفاعله بمحطة الرياض كثيرًا، فمن المتوقع أن يكونوا هم من يتجهون في النسخة العاشرة إلى التتويج والنجاح، وقد تعودنا عليهم من المواسم الماضية بأن يكون معنا من السعودية ثلاثة إلى أربعة شعراء خلال الحلقات الختامية وإن دل على شيء يدل على مستوى الشعر في السعودية. بدوره أكد الشاعر بدر الصفوق، عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج، أن جولة الرياض تمتاز بوجود المبدعين والمغامرين أيضاً، وقد شهدت الجولة عدداً كبيراً من المبدعين الذين اثبتوا تحضيرهم وجهدهم للمسابقة من ناحية نصوصهم واختياراتهم ومواضيعهم التي طرحوها، وكان عدد قليل من المغامرين الذين يخطون أولى خطواتهم في الشعر. وأضاف تركي المريخي، عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج، أن جولة الرياض دائماً تكون وفق المتوقع، فهي محطة مهمة تجمع عدداً كبيراً من الشعراء والتميز الحاضر دائماً، مؤكداً أن أعضاء لجنة التحكيم راضون عن مستوى ما قدمه الشعراء من كثافة الحضور وتقديم ما يليق بالشعر.