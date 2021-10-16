الشارقة (الاتحاد) يحتضن معهد الشارقة للتراث فعاليات النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث، في 18 أكتوبر الجاري، وتستمر أربعة أيام (دورة الفنان الراحل عصمت يحيى)، في مدينة خورفكان. ويشكل المهرجان حدثاً مهماً وتظاهرة فنية مميزة تهدف إلى الحفاظ على التراث العربي، من خلال فن السينما، سينما التراث.
وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس شرف المهرجان: سيكون عشاق التراث والسينما والجمال على موعد مع فعاليات النسخة الثانية من المهرجان العربي لفيلم التراث، إذ تتنافس مجموعة من الأفلام التي تشكل عنواناً جديداً في تاريخ السينما العربية، حيث تسلط الضوء على التراث العربي من خلال عدد من الأفلام الوثائقية والواقعية المتصلة بالتراث بما فيها من جمال وإحساس راقٍ ومستوى متقدم من الذائقة الفنية الإبداعية. وأضاف: وتتجلى استضافتنا في تعزيز كافة أهداف المهرجان التي تتضمن محاولة اكتشاف واستعادة التاريخ، من خلال دور محوري مميز وفاعل لمعهد الشارقة للتراث، من أبرزها تنشيط حركة سينمائية جادة تهدف إلى الوعي بأهمية التراث الشعبي والحضاري والطبيعي والعمل على نشر الثقافة والهوية العربية، وتفعيل دور السينما الوثائقية العربية لموضوعات التراث. ويتضمن المهرجان، مسابقة الأفلام الوثائقية (فيلم التراث) القصيرة التي لا تزيد مدتها على 30 دقيقة، والأفلام الطويلة التي تزيد مدتها على 30 دقيقة وموضوعاتها حول التراث الشعبي، الحضاري، الطبيعي. وسوف يتم في كل دورة من دورات المهرجان تكريم إحدى الشخصيات العامة التي قدمت خدمة للتراث في مجال نشاطها العام، على أن يتم اختيار هذه الشخصية من أي دولة عربية، ولا يشترط أن يكون سينمائيًا.