أبوظبي (الاتحاد) حصل المخرج والمصور السينمائي الهندي الشهير سانتوش سيفان على الإقامة الذهبية... وبهذه المناسبة قال سيفان الذي عمل في صناعة الأفلام الهندية، المايلامية والتاميلية: يسعدني الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، للعمل على الاستفادة من المواهب والخبرات المتخصصة في الفنون والعلوم والثقافة. وأضاف: لطالما أعجبت بالوجهات الرائعة في دولة الإمارات، واعتبرها واحدة من أفضل الأماكن المفضلة عندي. صانع الأفلام سيفان الذي يبلغ من العمر 57 سنة من ولاية كيرلا، وقد حصل على جائزة باداما شيري، «واحدة من أهم الجوائز المدنية في الهند»، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الوطنية. وحصل عدد من نجوم السينما الهندية في الشهور القليلة الماضية على الإقامة الذهبية منهم مامووتي ، موهانلال ، بريثفيراج سوكوماران، توفينو توماس ودولكر سلمان.