آخر التطورات الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع

"وائل بخير".. بهذه الكلمات طمأن الصديق المقرب لوائل كفوري، الشاعر حبيب بو أنطون، جمهور الفنان اللبناني على حسابه في تويتر مساء الجمعة.

يذكر أن كفوري كان أقلق زملاءه وجمهوره بعد خبر تعرضه مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق سريع في محيط مدينة جبيل الساحلية شمال بيروت، نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

كما أظهرت صور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة الفنان البالغ 47 عاماً وهي مهشمة بدرجة كبيرة وقد تطايرت إطاراتها، وهو ما عزته معلومات صحافية إلى اصطدام المركبة بحاجز اسمنتي على الطريق السريع الذي يربط مدينة جبيل الساحلية بالعاصمة بيروت التي تبعد عنها حوالي 40 كيلومتراً.

وفيما تحفظ مستشفى المعونات في جبيل حيث نُقل كفوري ليلاً، عن الإدلاء بأي معلومات بشأن وضعه الصحي، أفادت مواقع إخبارية محلية بأن الفنان أصيب بكسور في جسمه لكن وضعه مستقر وهو يتلقى العناية اللازمة.