فلة الجزائرية تعتذر عن غيابها بأغنية

مراد اليوسف (دبي)

بطريقة غير مباشرة، ومن خلال أغنية جديدة حملت عنوان «بتأسف علي التأخير»، اعتذرت الفنانة فلة الجزائرية من الجمهور عن غيابها عن طرح الأغنيات والظهور الإعلامي، والتي قالت في مقدمة الأغنية:

في ناس بتقلّي ايه فينك

ومانتيش ظاهرة يعني كتير

حقيقي بجد باشكركم

وليكو فقلبي حبّ كبير

وسامحوني لعدم ردي

وبتأسف على التّأخير

وحملت الأغنية الجديدة اللون الغنائي الطربي المصري، كلمات محمد الجمال، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع موسيقي لـ حسن يحيى المعوش، وطهرت من خلال فيديو بإطلالة حديثة التصوير من خلال «يوتيوب».