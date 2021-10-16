كيف تحرر مقاطع الفيديو؟

الشارقة (الاتحاد)

في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب2021، استضافت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، يوم أمس الأول (الجمعة)، ورشة عمل تعليمية تعرف فيها عشاق الفنون الإعلامية الشباب على فن تحرير مقاطع الفيديو باستخدام برامج «أدوبي بريمير برو».

وقدم الورشة جو كركور، مدير أعمال أنظمة أدوبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، ضمن منهج تعليمي افتراضي عرف فيه المشاركين الشباب على ميزات البرنامج لمساعدتهم على تبسيط عملية تحرير مقاطع الفيديو والخروج بمحتوى متميز.

وتعرف المشاركون على أساسيات استخدام البرنامج، وكيفية تحميل الفيديو، وقص وتحرير اللقطات، وتصنيف الألوان، وتحسين الصوت، وغيرها من المزايا، حيث ركز الجزء الأول من ورشة العمل على تعريفهم بأدوات البرنامج الرئيسة.

وبعد تعلم كيفية استيراد مقطع الفيديو من الكمبيوتر إلى البرنامج وإنشاء تسلسل أولي للمحتوى، تعرف المشاركون على أساسيات قص وتحريك وإعادة ترتيب المقاطع ضمن المخطط الزمني، بالإضافة إلى تقنيات المؤثرات الخاصة وضبط الألوان.

كما قدمت الورشة إرشادات حول تحسين الصوت واستخدام تأثيرات صوتية مخصصة، إلى جانب تقنيات تصميم العناوين والرسوم المتحركة على الشاشة، وفي ختام الورشة، تعلم المشاركون كيفية اختيار تنسيقات الفيديو القياسية لنشرها بسهولة على منصة فيميو، ويوتيوب، وغيرها من المنصات الرقمية.