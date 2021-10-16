ماذا قال «الشارقة السينمائي» عن مستقبل السينما الخليجية؟

الشارقة (الاتحاد)

أشاد سينمائيون من الإمارات والسعودية بالدور التنويري لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب وبتخصصه في بث روح المنافسة لدى صنّاع أفلام الصغار واليافعين، واعتبروا أن المهرجان يؤسس ثقافة سينمائية سيكون لها أثر إيجابي على مستقبل السينما في المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأخيرة التي نظمها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، تحت عنوان «دور المهرجانات في الترويج للأفلام» مساء أمس الأول (الجمعة)، وأدارها بتول التميمي من المحكمين الواعدين، وشارك فيها السينمائي الإماراتي والمدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي حتى عام 2017 مسعود أمرالله آل علي، والكاتب والمخرج الإماراتي عامر سالمين مؤسس ومدير مهرجان العين السينمائي، والشاعر السعودي أحمد الملا مدير مهرجان السعودية السينمائي.

وخلال مشاركته قال مسعود أمر الله: إن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يغرس حب الفن في نفوس الأطفال منذ الصغر، ما يجعل أجيال الزمن الراهن محظوظين أكثر من أجيال الماضي، ونوه بأهمية الورش التدريبية التي يقدمها «الشارقة السينمائي» والأثر التنويري للأفلام التي يعرضها ومساهمتها في تحفيز خيال الأطفال والشباب.

وحول دور المهرجانات في الترويج للأفلام، أضاف: «إن المهرجانات السينمائية قدمت لصنّاع الأفلام حافزاً لبذل المزيد من الجهد، ونقلت السينما في الإمارات والخليج خلال 20 عاماً مضت من خانة المشروعات الفردية إلى طور جديد، أتاح للسينمائيين عرض أعمالهم وتطوير أدائهم للوصول إلى جمهور أوسع».

ومن واقع تجربته الطويلة في تحكيم المسابقات السينمائية، لفت إلى أن عملية صناعة الأفلام رحلة متكاملة تبدأ من الوعي ومن تحديد هدف واضح للفيلم، مرورًا بكتابة السيناريو التي وصفها بالأساس الذي يشكل رسالة أي مشروع سينمائي ناجح، لينتقل صانع الفيلم بعد ذلك إلى تحديات التمويل وبقية المسائل التقنية التي يمكن أن يجد حلولاً لها».