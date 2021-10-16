جدارية فنية عملاقة في إكسبو 2020

الشارقة (الاتحاد)

أزيح الستار رسمياً في إكسبو 2020 دبي عن لوحة جدارية عملاقة تبلغ مساحتها 125 متراً مربعاً وتزن نحو 500 كيلوغرام، ابتكرها مصممون متمرسون، ضمن مشروع تعاوني بين الجامعة الأميركية في الشارقة وبعثة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات.

وحضر حفل إزاحة الستار عن الجدارية ميغان غريغونيس، القنصل العام للولايات المتحدة، وروبرت كلارك، المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة سوزان مام، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتجمع اللوحة الجدارية بين الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية وتحمل عبارة «أنت وأنا نسعى إلى تشكيل عالم لا حدود له» صاغتها الكاتبة الإماراتية المعروفة وخريجة أميركية الشارقة، إيمان اليوسف، وساهم في التصميم العدسي والطباعة المعيارية كل من مصمم الجرافيك الأميركي جاريت فولر والمصممة الإماراتية ندى اليافعي، خريجة أميركية الشارقة.

وأشرف على عملية صنع الجدارية أعضاء الهيئة التدريسية ريم إبراهيم وهالة العاني والمهندس المعماري بيشوي جرجس، فضلاً عن المصمم البولندي ماريان ميسياك الذين قادوا المشروع بصفتهم مصممين مشاركين ومرشدين ومنسقين لعملية التصنيع والبناء التي استمرت 60 ساعة في منطقة الذيد في الشارقة في مصنع شركة «ستاركتشرفليكس الشرق الأوسط للمقاولات.» وتتكون اللوحة الجدارية من 25 لوحاً من الحديد المجلفن والمصنوع من مصادر محلية، يزن اللوح الواحد منها 20 كيلوجراماً، مركبة على إطار داعم.

وتحتفي الجدارية «حروف كبيرة،» والتي تقع في منطقة الفرص في معرض إكسبو 2020 دبي، بمبادئ التنوع والوحدة والتعايش والتسامح والفر اللامحدودة التي تتقاسمها دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال القنصل العام غريغونيس: «تفخر بعثة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم مشروع جدارية للجامعة الأميركية في الشارقة في معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تروج لشعار جناح الولايات المتحدة الأميركية «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل».. كما يجسد المشروع التزام بعثة الولايات المتحدة بالشراكة بالعمل مع أفضل المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات لتشجيع الابتكار والتعاون والتبادل بين البلدين».

وقام طلبة تصميم الاتصال البصري وتصميم الوسائط المتعددة بإنشاء الهوية البصرية للجدارية ونشرها في قنوات متعددة، بما في ذلك في حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديو تسويقي تحت إشراف وتوجيه فريق الهيئة التدريسية وموظفي كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة.

وقالت الدكتورة سوزان مام، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «إن المشاركة في مشروع بهذا الحجم في حدث عالمي كبير مثل إكسبو 2020 دبي يعد إنجازاً مهماً لمجتمع الجامعة. نحن ممتنون لبعثة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها رؤية فريقنا من بداية فكرة العمل إلى نهايته وللسماح للجامعة الأميركية في الشارقة بعرض مهارات طلابها وخريجيها وأعضاء هيئتها التدريسية للعالم بهذه الطريقة.»

وقالت ريم إبراهيم، أستاذ مساعد في مجال الاتصال البصري في الجامعة، بصفتها قائدة المشروع، إن التحدي الأكبر كان أخذ نص ثنائي الأبعاد وترجمته إلى تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد بطريقة توحد جمهور اللغتين العربية والإنجليزية.

ومن المقرر أن تنسق الجامعة الأميركية في الشارقة خلال معرض إكسبو دبي 2020، والذي يستمر حتى 31 مارس 2022، سلسلة من ورش العمل لمشاركة أسلوب عملها على الجدارية وشرح تصميمها، كما سيقوم طلبة الجامعة بتحرير إصدار لتوثيق عملية اختيار وتصنيع اللوحة الجدارية.