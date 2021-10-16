مشاعل تغني.. «خلوني»

مراد اليوسف (دبي)

أوضحت الفنانة مشاعل لـ «الاتحاد» أنها فضلت هذه المرة أن تطرح أحدث أعمالها المنفردة مصوَّرة بطريقة الفيديو كليب «خلوني»، واختارت المخرج عبد الرحمن اليوسف لتصوِّرها في المملكة العربية السعودية بمنطقة «جبل قارة» في منطقة الإحساء، وقالت: أحب دائماً التنويع في اختياراتي وطريقة طرح أغنياتي، فبعد النجاح الكبير لأغنية «صوب الرياض» التي طرحتها من خلال فيديو ممنتج في الـ «يوتيوب»، فضلت أن أقوم هذه المرة بتصوير العمل الجديد فيديو كليب، وطرحة عبر القنوات الفضائية والـ «يوتيوب» والمنصات التي تعرض الفيديوهات، وتوفقت برؤية إخراجية مع مخرج شاب، أظهر العمل بشكل جميل جداً وملفت.

وأكدت مشاعل أنها جددت تعاونها مع الملحن والموزع حاتم منصور، وقالت: على الرغم من أن الأغنية الجديدة «خلوني»، وقع اختيارها قبل أغنية صوب الرياض من كلمات مشرف العتابي، إلا أنني رأيت أن هذا وقتها وأنها مناسبة في هذا الوقت لعرضها أمام الجمهور الذي انتظر مني الكثير والمميز، وهو ما وضعته في حساباتي لظهوري أمامهم.

وقد سجلت مشاعل أغنية «خلوني» في الإمارات بمدينة دبي في استوديوهات فايز السعيد، وقام بعملية المكس جاسم محمد، وتقول في الأغنية:

خلوني خلوني ياقلبي خلاص ملوني

لي بعد الوفا ياناس بكولي عيوني

مادري وش بلاهم لي ظالم هواهم

مني الخطا ياناس ولاهو خطاهم

وأبدت مشاعل فرحها بوجودها ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020»، وقالت: أتشرف بأنني سأكون في الحدث العالمي بدولتنا الغالية الإمارات ضمن سهرات إكسبو الغنائية والتي سأقدم فيها حفلاً غنائياً حياً في موقع الحدث، برفقة الفنان البحريني محمد البكري على مسرح «اليوبيل».