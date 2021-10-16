بيع "فتاة البالون" لبانكسي في مزاد بـ4.25 مليون دولار

بيعت نسخة على لوح مزدوج "ديبتيك" لعمل بانكسي الشهير "الفتاة مع البالون"، الجمعة في مقابل 3,1 ملايين جنيه استرليني (4,25 ملايين دولار) خلال مزاد أقامته دار كريستيز في لندن، غداة تسجيل رقم قياسي جديد للفنان البريطاني.

ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء. وكانت قيمتها التقديرية تراوح بين 2,5 مليون جنيه استرليني و3,5 ملايين (3,4 ملايين دولار و4,7 ملايين).

ويأتي ذلك غداة تحقيق نسخة أخرى من اللوحة كانت أثارت ضجة عالمية بعد تمزقها ذاتيا في مزاد قبل ثلاث سنوات، سعرا قياسيا قارب 18,6 مليون جنيه استرليني.



وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي، وهي لوحة بعنوان "غايم تشاينجر" (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية كانت قد بيعت في مارس الفائت في مقابل 16,75 مليون جنيه استرليني (23 مليون دولار) وذهب ريعها للهيئة الصحية البريطانية.

وقد اهتز عالم الفن بشدّة لما حصل للوحة في آخر ظهور لها في أكتوبر 2018.

ففور انتهاء المزاد ووسط ذهول كبير من الحاضرين، تراجع الرسم الذي يظهر فتاة صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، إلى الجزء السفلي من اللوحة وبدأ يتقطع تلقائيا بفعل آلة سحق خبأها بانكسي بنفسه. وقد أسفرت هذه الخطوة عن تقطيع ما يقرب من نصف اللوحة.

وأراد بانكسي من خلال هذا التلف الذاتي التعبير عن رفضه "تسليع" الفن. لكنّ أعماله باتت مذّاك تجعل المنافسة في المزادات محمومة، وتباع أعماله فيها باسعار قياسية.