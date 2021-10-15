«ناسا» تدرس كويكبات قرب «المشتري»

لندن (د ب أ)



تطلق «ناسا» أحدث مهمة لها اليوم بهدف دراسة الصخور في مجموعة كويكبات بالقرب من كوكب المشتري. وعلى مدار الـ 12 عاماً المقبلة، سوف تستكشف المهمة «لوسي» عدداً يحطم الأرقام القياسية من الكويكبات.

ومن المقرر 2025 أن تحلق مركبة الفضاء فوق أحد الكويكبات في الحزام الرئيس للمجموعة الشمسية، يليه سبعة كويكبات «طروادة» اعتباراً من أغسطس 2027.

وسوف يدور مسارها عائداً إلى الأرض 3 مرات من أجل المساعدة في الجاذبية، وهو ما سوف يجعلها أول مركبة فضاء على الإطلاق تعود إلى محيط كوكبنا قادمة من المجموعة الشمسية الخارجية.