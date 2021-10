«إكسبو الغنائية».. سهرات الحياة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رحلة موسيقية عالمية زاخرة بالتنوع، تضم مجموعة من أنواع العزف والغناء الشهيرة، التي يحييها نخبة من أهم النجوم العالميين في سلسلة «سهرات إكسبو الغنائية» التي انطلقت أولى حفلاتها مساء أمس الأول، على مسرح دبي ميلينوم، والتي أبهرت زوار وحضور الحدث العالمي الدولي «إكسبو 2020»، عبر عروض أداء نابضة بالحياة شارك فيها كل من الموسيقيين، السوداني «جايسون زين» وعازف البيانو الأميركي «كيفير» وفرقة «ذا غريت ليبيريشين باي هيرينج».

كسر الحواجز

«سهرات إكسبو الغنائية»، تصحب الزوار في رحلة يجوبون فيها العالم عبر الموسيقى والإبداع، عبر أعمال أغنائية وسهرات موسيقية مشتركة تتخطى الحواجز الثقافية، وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الدول والفنانين الدوليين، وتقدم تجربة مختلفة في نهاية كل أسبوع، تضم أعمالاً فنية تعاونية غير مسبوقة، في ظل تدابير الصحة والسلامة المعززة بما يتماشى مع أحدث الإرشادات والإجراءات الواردة من حكومة الإمارات.

اختير الفنانون المشاركون في «سهرات إكسبو الغنائية» بعناية لاجتذاب المجتمع المتنوع من محبي الموسيقى من جميع الفئات العمرية، والجنسيات، والاهتمامات من زوار الحدث الدولي، حيث دمج الموسيقي السوداني جايسون زين المقيم في الإمارات، الشعر والكلمة المنطوقة بموسيقى وغناء الـ«هيب هوب»، مقدماً باقة متنوعة من أعماله الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور. جايسون الذي اطلق عليه «سفير للثقافة» خصوصاً بعد أن حاز جائزة فنان العام في عام 2016، وتوج ببطولة دبي للشعر مرتين، وشارك في عروض مختلفة في الولايات المتحدة الأميركية.. قدم في إكسبو طريقة موسيقية مختلفة مثيرة للفكر من خلال فن درامي مبهر.

إيقاعات

أما «كيفير»، الذي بدأ العزف على البيانو في سن السادسة تقريباً، وتعرّف على موسيقى الجاز للمرة الأولى من قبل والده، وتلقى دروساً في الموسيقى والجاز، حتى أصبح عازفاً منفرداً بارعاً في سن صغيرة، قدم وصلة مميزة على مسرح «دبي ميلينيوم» من العزف البارع على آلة البيانو، حيث جمع بين موسيقى الـ «هيب هوب» والجاز والإيقاعات الإلكترونية، كما أدى عدداً من أغنياته ومقطوعات الشهيرة، ضمن ألبوماته الثلاثة الأخيرة،« kickinit alone- happysad- when there›s love around» عازف البيانو والمنتج الأميركي كيفير، حائز جائزة جرامي، وفاز بجائزة أفضل ألبوم R & B في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020، وبدأ في تجربة إنتاج موسيقى الـ «هيب هوب» والإيقاعات الإلكترونية الخاصة به، بعد المدرسة الثانوية، ثم انتقل إلى لوس أنجلوس والتحق ببرنامج دراسات الجاز في جامعة كاليفورنيا، حيث تعلم على يد عازف الجاز الشهير كيني بوريل وعازف الفلوت جيمس نيوتن وعازف البيانو تامير هندلمان. وخاض تجربة تأليف موسيقى الجاز والارتجال الحي بإيقاعات إلكترونية مبرمجة، وفي عام 2017 ، عمل كيفر مع الموسيقيين أبراهام لابورايل وجيلبرت كاستيلانوس وروب ثورسن، كما تعاون في العديد من المشاريع الموسيقية وأصدر ألبومه الأول في العام نفسه بعنوان Kickinit Alone.