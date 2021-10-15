أرسلت الصين، اليوم الجمعة (في الساعة الأولى من صباح السبت بتوقيت بكين)، صاروخاً يحمل مركبة تقل ثلاثة رواد فضاء إلى نواة لمحطة فضاء تقوم ببنائها. وسيعيش الرواد ويعملون لمدة ستة أشهر وذلك في أطول دوران في مدار لرواد فضاء صينيين إلى الآن. وحمل صاروخ من طراز "مارش-2 إف" مركبة الفضاء "شنتشو-13" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 12:23 صباح السبت بتوقيت بكين (16:23 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة). وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل الماضي بإطلاق الوحدة "تيانخه"، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث. وستكون البعثة الحالية الثانية من أربع بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بناء المحطة بحلول نهاية العام المقبل.