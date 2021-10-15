علي عبد الرحمن (الجونة- مصر) قال الفنان أحمد السقا إن ما حدث في رمضان الماضي يُسأل عنه مخرج العمل وأن الأخطاء لا تعني انسحابه من رمضان القادم. وأضاف، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي، أنه يستعد لرمضان المقبل للاختيار 3 مع أحمد عز وكريم عبد العزيز وأنه فخور بهذا العمل. وحول أزمة نجله الأخيرة، أشار إلى أنه لا يعلم شيئا عن أعمال ابنه ياسين ويرفض التدخل تماما في أعماله التمثيلية، مؤكدا أنه يترك الأمر كاملا لنجله لكي يختار مستقبله خاصه وأنه مازال طالبا. وعن إمكانية عمله كمخرج في الفترة القادمة، قال الفنان المصري إنه لا يعمل كمخرج بل يركز في عمله كممثل في الوقت الحالي. وأوضح السقا أنه في بداية عمله في أفلام "الأكشن" كان يعمل بنفسه فقط، وأنه لم يستعن بأي مساعدين ولكن بعد إصابته أكثر من مرة قابل شخص غير مصري متخصص في مجال الأمان يدعى أندرو ماكينزي، فتعاقد معه. وخلال 3 أعوام، صنع فريق أمان مصري على أعلى مستوى. ونعى السقا الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون المصرية، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، معربا عن حزنه الشديد عقب علمه بالخبر، مشيرا إلى أنه أستاذه وتعلم منه الكثير.