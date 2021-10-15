سوسن بدر مشغولة بـ«السيدة زينب»

سعيد ياسين (القاهرة)

تكثف الممثلة سوسن بدر حالياً من تصوير مشاهدها في مسلسل «السيدة زينب»، الذي تشارك في بطولته مع أشرف عبدالغفور، ودينا، ومحمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وقالت سوسن لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي إنساني في منطقة السيدة زينب وحي زقاق المدق في القاهرة، ويتناول العديد من القصص الإنسانية لأشخاص وأسر يعيشون في تلك المنطقة، وأشارت إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية أم لعدة أبناء، يجسد أدوار بعضهم فراس سعيد وأحمد وفيق، وتجمعها العديد من المواقف الطريفة والكيدية مع الزوجة الثانية لزوجها، وتجسد شخصيتها الفنانة دينا، ونفت بدر ما تردد طوال الفترة الماضية من أن المسلسل يتعرض لشخصية السيدة زينب رضي الله عنها، وأكدت أن هذا الأمر لا يحدث من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية، كما يحتوي على لمحة صوفية نتيجة وقوع الأحداث بالقرب من حي السيدة زينب، وأوضحت أن المسلسل من المقرر الانتهاء من تصويره نهاية الشهر الحالي، وأنه يقع في 60 حلقة، ومن المقرر عرضه بعيداً عن الموسم الرمضاني.

وأوضحت أنها تستكمل قريباً تصوير دورها في مسلسل «البحث عن علا» مع هند صبري، وهاني عادل.