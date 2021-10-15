رامي مالك يعرض مجالسة الأمير لويس!

القاهرة (الاتحاد)

كشف النجم رامي مالك عن أنه عرض على الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، مجالسة ابنهما الأمير لويس بعد إنجابه.

وقال النجم البالغ من العمر 40 عاماً، إنه تحدث مع دوقة كامبرديج في فبراير 2019، عندما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الملحمة البوهيمية»، وكشف أنه عرض المساعدة في رعاية طفلهما الثالث الأمير لويس، الذي يبلغ حالياً ثلاث سنوات.

وأضاف مالك أن أكثر الأمور المضحكة أثناء حديثه مع كيت هو أنه قال لها: «إذا احتجتما يوماً إلى عطلة لبعض الوقت، فأنا موجود، ويمكنني مجالسة الطفل، حتى يمكنكما الخروج وقضاء وقت ممتع».

ونقل موقع «Female First» عن مالك قوله إنه شعر ببعض التعاطف مع الدوقة، التي لديها أبناء آخرون أكبر من الأمير لويس وهما الأمير جورج، ثماني سنوات، والأميرة شارلوت، ستة أعوام.

يشار إلى أن رامي مالك ممثل ومنتج أميركي من أصول مصرية، بدأ حياته الفنية في العام 2004، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، حيث حاز عدة جوائز من بينها الأوسكار لأفضل ممثل، وغولدن غلوب لأفضل ممثل، والبافتا لأفضل ممثل، وجائزتا إيمي وغيرها.