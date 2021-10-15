دورات تصوير على القصباء

الشارقة (الاتحاد)

تنظم القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع كريا ميديا CREA Media)، سلسلة من دورات التصوير الفوتوغرافي كل يوم سبت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتركز الدورات على تعليم الطلاب كيفية التشغيل الكامل للكاميرات الرقمية وتعزيز مهاراتهم في التصوير.

تقام الدورات في ملتقى القصباء، وستركز كل دورة على فئة محددة من التصوير، وتشتمل على تصوير الأزياء اليوم - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الطعام 23 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الوجوه 30 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة التصوير الخارجي نوفمبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين ورش عمل ليوم واحد، على النحو التالي: تصوير الطعام، وتصوير الوجوه، وتصوير الأزياء، والتصوير في الهواء الطلق، أو يمكنهم اختيار دورة كاملة لمدة أربعة أيام.