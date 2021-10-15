عبد الله أبوضيف (القاهرة) تشهد سماء الدول العربية ظاهرة فلكية نادرة يوم غد السبت، حيث يقترن كوكب الزهرة اللامع مع النجم العملاق "قلب العقرب" بلونه المائل إلى الحمرة، وهو أقرب اقترانا بينهما منذ ثمانية سنوات. يحدث الاقتران في الأفق الجنوبي الغربي، بعد حوالي 30 دقيقة من غروب شمس يوم السبت. وقال أشرف تادرس الخبير الفلكي إن الاقتران يأتي نتيجة رحلة كوكب الزهرة شرقا في دورانه حول الشمس، ليمر أمام نجوم العقرب. وخلالها، يلتقي بنجم "قلب العقرب". وأضاف الخبير أنه بإمكان محبي الظواهر الفلكية رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة أو بالمنظار أو بتلسكوب، حيث يظهر كوكب الزهرة بلمعانه المعروف. وبالقرب منه، يوجد "قلب العقرب" وهو أقل لمعانا من كوكب الزهرة بـ150 مرة لكنه سيكون واضحا. وقرب كوكب الزهرة ونجم "قلب العقرب"، سيكون هناك نجم يطلق عليه اسم "النياط"، ليكوّن الثلاثة شكلا متناسقا بديعا في السماء. تستمر الظاهرة الفلكية لمدة يومين، لكن مع تغير موقع الكوكب والنجم، نتيجة استمرار دوران كوكب الزهرة في مداره، إلى أن تختفي الظاهرة.