مواليد.. ضد المنطق

القاهرة (الاتحاد)

بحسب بعض التقديرات الدولية، يستقبل العالم مولوداً جديداً كل ثانية تقريباً، ووسط الملايين من حالات الولادة التي تشهدها مختلف دول العالم، هناك حالات ولادة غريبة ونادرة جداً تحدث بنسبة واحد في عشرات الملايين.

أم في الخامسة

ولدت لينا ميدينا، الملقبة بـ «أصغر أم في العالم» خلال عام 1933 في بيرو الواقعة غرب أميركا الجنوبية، وعندما كانت في سن الخامسة وثمانية أشهر انتفخ بطنها بشكل ملحوظ، وظن أهلها أن لديها ورماً في بطنها، وذهبوا بها إلى المستشفى، وهناك كانت الصدمة عندما أكد الأطباء أنه ليس ورم، بل حمل مؤكد، وبعدها بأيام وضعت طفلها الأول، وكان وزنه 2.7 كيلو جرام، ولم يُعرف الوالد البيولوجي لهذا الطفل.

مرت الأعوام وكبر الطفل، وكان يعتقد أن جدته هي والدته، وأن والدته هي شقيقته الكبرى، وعندما بلغ سن الأربعين توفي بسبب الإصابة بوعكة صحية.

حمل وولادة في 45 دقيقة

كانت الإسكتلندية، إيمالويز ليجيت، البالغة من العمر 19 عاماً تمارس حياتها بشكل طبيعي، حيث قررت تأجيل الإنجاب، وحرصت على تناول حبوب منع الحمل، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة للحصول على قوام رشيق، ورغم ذلك كان وزنها يزداد يوماً بعد يوم، مع بروز بطنها بشكل غير طبيعي. وذات يوم شعرت ببعض الآلام، وذهبت على الفور إلى المستشفى، وهناك كانت المفاجأة، حيث أخبرها الأطباء بأنها حامل، وأنها تعاني من آلام الطلق، وبعد 45 دقيقة من دخولها المستشفى وضعت مولودها الأول.

عمرها 38 عاماً وأم لـ 44 طفلاً

تُعد الأوغندية، صاحبة أغرب حالات الولادة في العالم، فرغم أن عمرها لا يتجاوز الـ 38 عاماً إلا أنها أصبحت أماً لـ 44 طفلاً وطفلة، أنجبتهم جميعاً في فترة لا تتجاوز العشرة أعوام، حيث أنجبت توائم ثنائية 10 مرات، وتوائم ثلاثية 4 مرات، وتوائم رباعية 3 مرات، وفقدت منهم 6 أطفال لم يكتمل نموهم. وبحسب الطبيب المتابع للحالة، تُعاني مريم من حالة تُعرف بـ«فرط التبويض»، حيث تنتج المبايض أكثر من بيضة واحدة جاهزة للتخصيب في كل مرة، وهو ما زاد من ولادة أكثر من طفل في كل مرة.

توأمان بينهما 11 أسبوعاً

من الطبيعي أن تفصل دقائق معدودة بين ولادة الطفل وشقيقه التوأم. أما أن يفصل بينهما 11 أسبوعاً، فهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يصدقه، ولكنه حدث بالفعل مع سيدة تُدعى ليليا كونوفالونا، من كازاخستان التي وضعت التوأم على مرحلتين بين الواحدة والأخرى حوالي 3 أشهر، وهي حالة نادرة جداً تظهر مرة واحدة من بين كل 50 مليون حالة.

السيدة ليليا كونوفالونا التي لديها رحم مزدوج، وضعت مولودها الأول في 24 مايو من العام 2020، وكان أنثى، ثم أنجبت المولود الثاني في 9 أغسطس من العام نفسه، وكان ذكراً.