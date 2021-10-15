د. شريف عرفة يكتب: الملل الزوجي

ظاهرة يعرفها كل من تزوجوا لفترة طويلة.. إنه الملل.. الخرس الزوجي.. عدم وجود ما يُقال بعد كل ما قيل.. لماذا حدث هذا؟ وهل في الإمكان تجنبه؟

يخفت الشغف بالشيء بعد الحصول عليه.. يحدث «التكيف النفسي» لأن الدماغ اعتاد الشيء، فقام بتحييده بحثاً عن مؤثرات جديدة.. كما اعتدت الآن على ملمس الكرسي الذي تجلس عليه وأنت تقرأ هذه السطور فلم تعد تلاحظه.. هذا طبيعي تلاحظه في حياتك طوال الوقت كسيارتك الجديدة التي أسعدتك، لكنها أصبحت الآن مجرد سيارة! فكيف تجدد شغفك بشيء حصلت عليه؟

النقطة الأولى: هي فهم المشاعر.. فهي بطبيعتها مؤقتة تتفاوت شدتها طوال الوقت، ما يجعلها لا تصلح أساساً ثابتاً لإقامة علاقة مقعدة كالزواج.. هي أمر ضروري وحيوي بالطبع، لكن ينبغي أن تضع في الحسبان أن تغير شدته لا يعني أن العلاقة ليست على ما يرام.. إذا فقدت الدهشة من شيء اعتدته فهذا طبيعي.. غير الطبيعي هو توقع استمرار الإثارة والشغف والمفاجآت في علاقة طويلة الأمد، بنفس القدر والشدة طوال الوقت.

النقطة الثانية: هي ضرورة الحفاظ على بعض الاستقلالية.. إذا كان الزوجان يفعلان كل شيء معاً ولا يفترقان لحظة، فمن الطبيعي أن ينتهي الحديث.. كل شيء تعرفه يعرفه شريك حياتك.. لا توجد تجارب جديدة تُحكى.. الحفاظ على مساحة من الخصوصية وممارسة ما يحبه كل من طرفي العلاقة بمعزل عن الآخر - مثل اهتمامات الرجال المختلفة عن اهتمامات النساء - يعد مصدراً لمدخلات جديدة تغذي الحوار وتجدد العلاقة.. دعيه يذهب للمقهى مع أصدقائه ودعها تقابل صديقاتها.. فهذا لا يبعدكما عن بعضكما، بل يقرب بينكما.

النقطة الثالثة: هي الحفاظ على الطقوس المشتركة. كي لا يستقل كل من الزوجين بحياة موازية بعيدة عن الآخر، ينبغي الحرص على توفير مساحة مشتركة يفعل فيها الطرفان شيئاً ما.. وكما يقول خبير العلاقات الزوجية جون جوتمان، فإن الأهم من مواجهة الصعوبات معاً، أن نعرف كيف نكون سعداء معاً! الحرص على القيام بأشياء مسلية مشتركة يعد أمراً حيوياً لزيادة تماسك العلاقة.. مثل تناول وجبة معينة معاً مثلاً، أو الحرص على التنزه في يوم محدد، أو مشاهدة فيلم معاً.. أي نشاط مشترك كفيل بخلق الألفة وفتح مساحة للحوار وتبادل الحكايات التي حدثت عند ذهاب كل طرف إلى عالمه الخاص.

النقطة الرابعة: هي التجديد، فعل نفس الأشياء يحقق نفس النتائج.. واعتياد كسر المعتاد، هو الوصفة الحقيقية لاكتشاف أنفسنا واكتساب معارف جديدة، بالإضافة لتقوية العلاقة أثناء خوض كل هذا، فكر في زوجين يزوران بلداً للمرة الأولى ولا يعرفان فيها أحداً.. ألن يشعرهما هذا بتقارب أكبر؟

خلاصة القول، كي لا أطيل عليك.. الملل الزوجي ظاهرة طبيعية بين اثنين اعتادا الحياة معاً لفترة طويلة.. حيث يتطلب الأمر مجهوداً لتجديد الشغف، لا توقع حدوثه تلقائياً، كما كان يحدث في بدايات العلاقة.