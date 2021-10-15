خروج محطة الفضاء مؤقتاً عن محورها المداري

محطة الفضاء الدولية

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أعلنت موسكو أن محطة الفضاء الدولية خرجت من محورها المداري، اليوم الجمعة، بعد تشغيل محركات مركبة فضائية روسية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في بيان إن الاختبار على محركات صاروخ "سويوز إم إس -18" أسفر عن "إعادة توجيه مؤقتة لمحطة الفضاء الدولية".

وأشارت الوكالة إلى إعادة التوجيه إلى المسار الطبيعي "على الفور بفضل عمل" الأفراد الروس في طاقم محطة الفضاء الدولية.

وأكدت الوكالة الروسية أن "المحطة والطاقم على متنها ليسوا في خطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث على متن محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر علمي دولي يدور حول الأرض.

ففي يوليو، أدى الاشتعال غير المتوقع لمحركات وحدة "ناوكا" الروسية الملتصقة بمحطة الفضاء الدولية، إلى تحريك المحطة 45 درجة خارج موقعها.

وكان على الطاقم تشغيل محركات الدفع للجزء الروسي من المحطة لاستعادتها.

وتأتي الحادثة الجديدة في وقت تستعد وكالة "روسكوسموس" لإعادة ممثلة ومخرجة روسية إلى الأرض بعد انتقالهما إلى متن محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في المدار.

ومن المقرر أن تعود الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبينكو، اللذان وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أكتوبر الجاري، مع رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي.

المصدر: آ ف ب