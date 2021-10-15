قتل نائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين بعد أن تعرض لعملية طعن في دائرته الانتخابية في وقت سابق اليوم الجمعة. ونُكّس العلم البريطاني على مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت في العاصمة لندن حدادا على عضو البرلمان ديفيد أميس (69 عاما) النائب البريطاني في حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء. وتعرض أميس للطعن عدة مرات، اليوم، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس. وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل بعد أن طعن النائب الذي يمثل "ساوثيند ويست" في مقاطعة إسيكس. وأميس نائب في البرلمان البريطاني منذ 1983. انتخب لأول مرة في البرلمان لتمثيل "باسيلدون" عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في "ساوثيند ويست" عام 1997. وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.