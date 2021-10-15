تعرّض نائب بريطاني لطعنات في دائرته الانتخابية

السياسي والنائب البرلماني ديفيد أميس

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تعرّض نائب بريطاني، في حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى الطعن "مرّات عدة"، اليوم الجمعة، أثناء حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا.

وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل بعد أن طعن ديفيد أميس (69 عاما)، الذي يمثل "ساوثيند ويست" في مقاطعة إسيكس.

وأفادت الشرطة أنه "تم توقيف رجل بعد مدة قصيرة ولا نبحث عن غيره".

ودخل منفذ عملية الطعن إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وأكد مكتب أميس الحادثة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال جون لام عضو المجلس المحلي من مكان الحادث "تلقى (أميس) عدة طعنات... لسنا متأكدين من مدى خطورة الحالة لكنها لا تبدو جيدة".

ولم تتضح بعد حالة أميس بعد الحادثة.

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل "باسيلدون" عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في "ساوثيند ويست" عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: آ ف ب