تجسد مسيرة مواجهة الناجيات الخمس أميليا ألفاريز فريانيزا، وميشيل، وفيزاسيون رافولس فتيلونا، و بيفرلي ألوميسيم أمانتي وجينلين.. رسالة ملهمة على أهمية الذهاب للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة مواجهة الإصابة وتقبل العلاج وعدم الاستسلام للمخاوف. وقطعت الإمارات شوطا مهماً للحد من سرطان الثدي بين أوساط السيدات، بالنظر إلى الأرقام التي حققتها، حيث نجحت في الوصول إلى أكبر شريحة من السيدات من خلال حملات التوعية التي تحث على الفحص المبكر، وقال أطباء وخبراء الصحة إن جهود القضاء على هذا المرض يلزم تضافر الجهود ومضاعفة الدعم وتبني مبادرات مجتمعية تصطف فيها الجهات الخاصة والحكومية لمواجهة هذا المرض، مشيرين إلى أن هناك فئات كثيرة في مناطق بالعالم بحاجة إلى مجهود صحي كبير، وتقديم الرعاية والدعم وتكثيف الحملات والمبادرات لتحقيقها معدل وفيات صفراً.وأكد أطباء أن سرطان الثدي ثالث أكثر أنواع الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعاً لكلا الجنسين، حيث يمثل 11.1 في المائة من جميع وفيات السرطان، وفي دولة الإمارات يعتبر سرطان الثدي أكثر الأنواع التي يتم تشخيصها. إلى ذلك، تسابقت جهات طبية في الإمارات إلى إطلاق حملات توعية كجزء من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه هذا المرض الذي يمثل تحدياً عالمياً، ومنها «IMH» المختصة بتقديم العلاجات المختلفة والرعاية الملطفة لمرضى السرطان، حملة مجتمعية حملت شعار «الاكتشاف المبكر والمبكر»، وتم خلالها نشر قصص 5 سيدات من جنسيات مختلفة انتصرن في معركة البقاء ضد سرطان الثدي، وساهمن البطلات الخمس في تقديم رسائل ملهمة ومؤثرة للسيدات، أظهرن فيها لحظات مأساوية وهن يصارعن ويقاومن بمعنويات حديدية هذا المرض الشرس، واستطعن أن يقدمن جرعة توعية تركت تأثيرها الواضح في عيون السيدات. الموجات وأوضح الدكتور مدحت فارس أن حملة التوعية بسرطان الثدي تلتزم برفع مستوى الوعي الجماهيري حول الكشف المبكر والمبكر عن سرطان الثدي.، حيث تتضمن تقديم فحوص سريرية للثدي وتصوير الثدي بالأشعة السينية واستشارة متخصصة طوال شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية يكشف سرطان الثدي لمدة تصل إلى عامين، أي قبل أن تشعر أنت أو طبيبك بالورم، حيث إنه عند اكتشافه مبكراً، تكون فرصة النجاة مرتفعة جداً. ويؤكد فارس أن الهدف الجوهري لأي حملة يكمن في رفع مستوى الوعي لدى السيدات بأهمية الفحص الذاتي، والاكتشاف، ومعرفة ما يجب البحث عنه وعلاجه. وبالحديث عن أحدث علاجات سرطان الثدي، يرى الدكتور هاني جاد الله، مدير العمليات بالمستشفى الدولي الحديث، أن علاج سرطان يكون فعالاً للغاية عند الكشف عن المرض في وقت مبكر، وغالباً ما ينطوي علاج سرطان الثدي على مزيج من الأنواع التي تتفاوت نسبة نجاحها بحسب الحالات ومستوى الأورام إلى جانب القوة النفسية والمعنوية التي تتمتع به المرأة. وقال الدكتور عثمان البكري رئيس المكتب الطبي في IMH، أن قصص السيدات الخمس اللواتي شاركن في إنجاح رسالة الحملة، ستستمر في تحفيز الملايين الذين يكافحون حالياً ضد السرطان وستمنحهم قوة الإلهام الذي يحتاجونه بشدة للوصول إلى برّ النجاة، فقد نجحن بإظهار قوتهن الناعمة في معركة طاحنة للمعنويات، وسطرن بطولة في حب الحياة، وأكدن أنهن لا يملكن سلاحا فتاكاً ولا حلولاً سحرية للشفاء إلا أنهن لم يخفين ما يتمتعن به شجاعة وتحدٍ للتغلب على سرطان الثدي.