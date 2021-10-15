أثارت تصريحات وزيرة مصرية حول تناولها الثعابين مع أفراد الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزيرة الهجرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مركم إنها نظمت بالتعاون مع وزارة الدفاع وأكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة، رحلات للشباب المصريين الدارسين بالخارج إلى عدة مواقع مدنية وعسكرية ليعرفوا حقيقة ما يحدث في بلادهم من تطور.
وأضافت خلال جلسة نقاشية مع رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس، إنه في إحدى هذه الرحلات صاحبت الشباب إلى الصاعقة، ليعرفوا طبيعة جيش مصر وكيف يستعد دائما لتوفير الأمان لشعبنا، ورأوا كيف يتدرب فرد الصاعقة، ويأكل الثعابين بعد أن ينزع سمها ويشويها.
وأوضحت الوزيرة المصرية أنه قد بلغ الحماس بدارسين في أستراليا حد إلى الرغبة في تجربة أكل الثعبان، مؤكدة أنها قد فعلت معهم ذلك.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى اهتمام بلادها بكافة فئات المصريين بالخارج مع إيلاء عناية خاصة الجيلين الثاني والثالث، لأنهم يمكن أن يتعرضوا لعمليات مسح دماغ وتشويه وعي.