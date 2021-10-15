افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة مساء الخميس في المنتجع المطل على البحر الأحمر بحفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم وصناع السينما في مصر وخارجها.
قدم المهرجان في الافتتاح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل المصري أحمد السقا وتسلمها من الممثلة التونسية هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان والتي شاركته في عدد من أفلامه.
كما استعرض في فيلم تسجيلي نجوم وصناع السينما الذين رحلوا عن الدنيا في الآونة الأخيرة مثل الممثل عزت العلايلي والسيناريست وحيد حامد مع تقديم فقرة فنية خاصة بعنوان (سمورة ملك الكوميديا) مزجت بين الاستعراضات الحية واللقطات التسجيلية لبعض من أبرز أفلام الممثل سمير غانم الذي توفي في مايو عن عمر ناهز 84 عاما.
وكان الممثل والمغني محمد رمضان مفاجأة الافتتاح، إذ قدم أغنيته الجديدة (جو البنات) بالمشاركة مع المغني السويدي المغربي الأصل ريد وان والملحن المغربي نعمان بلعياشي.
وقال رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة في كلمته "كل سنة بتبقى أصعب من اللي قبلها، لأن كل سنة بنقول هنجدد إيه وهنزود إيه".
وأضاف "امبارح كنا قدام مشكلتين، الأولى إن المهرجان يطلع ناجح والناس تتبسط، ومشكلة إن مكان المهرجان فيه مصيبة ولازم تتحل في 24 ساعة".
وتعرض جزء من مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة إلى حريق صباح الأربعاء تمت السيطرة عليه دون وقوع ضحايا لكنه ترك أثرا واضحا على أعمدة المكان وسارعت إدارة مدينة الجونة لإصلاحه قبل حفل الافتتاح.
وعلى مدى ثمانية أيام، يعرض المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" أكثر من 80 فيلما من بينها 16 فيلما عربيا وعشرة أفلام تعرض عالميا لأول مرة.