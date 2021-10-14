قيمة أوقاف أغني جامعة في العالم بلغت 53.2 مليار دولار

جامعة هارفارد

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قالت جامعة هارفارد الأميركية، أغنى جامعة في العالم، الخميس، إن أوقافها حققت ربحا بنسبة 34 في المئة وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار أميركي في السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية "رائعة".

وقبل عام، أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3 في المئة خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2020 بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائدا نسبته 56 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو لترتفع إلى 27.4 مليار دولار أميركي.

كما ذكرت جامعة "براون" الأميركية أن أوقافها حققت ربحا نسبته 52 في المئة لترتفع إلى 5.9 مليار دولار أميركي.

المصدر: آ ف ب