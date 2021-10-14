الاتحاد (مصطفى أوفى) مع دخول فصلي الخريف والشتاء، تكثر الإصابة بأعراض الإنفلونزا الموسمية والبرد في مختلف أنحاء العالم. ويتساءل الكثير من الناس عن كيفية التخلص من تلك الأعراض بسرعة قبل أن تتفاقم وترغمهم على البقاء في المنزل. صحيفة "ميرور" البريطانية اهتمت بهذا الموضوع ورصدت آراء الخبراء بحثاً عن كيفية للتخلص من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. يقول مهنيو الطب، إن علاج الأعراض مبكرًا بما فيه الكفاية يمكن أن يساعد إلى حد كبير في التخلص من البرد قبل أن يسيطر على الجيوب الأنفية. وقد قدموا جميعًا أهم نصائحهم حول ما يجب عليك فعله للتخلص من الأعراض بسرعة.
- حمام ساخن في الصباح: يقول البروفيسور رون إكليس، خبير أمراض البرد والإنفلونزا وأستاذ فخري في جامعة كارديف، إن بدء اليوم بحمام ساخن يمكن أن "يخفف الإفرازات'' في الأنف لأن البخار يساعد في إزالة الجيوب الأنفية المسدودة. كما يمكن أن يخفف الماء الدافئ من آلام الأطراف التي يعاني منها غالبًا من يصابون بأعراض البرد.
- تناول جرعة من فيتامين ج (vitamin c): عن طريق تضمين البرتقال أو الكيوي في وجبة الإفطار. ويجب أن يكون الشاي والقهوة آخر مشروب تتناوله صباحاً. فقد أوضحت أخصائية التغذية أماندا أورسيل أن محتوى الكافيين في المشروبات قد يؤدي إلى مزيد من الجفاف. لذا، التزم بعصير البرتقال بدلاً من ذلك.
- جهاز استنشاق: كما توصي أخصائية العلاج الغذائي جولي سيلفر باستخدام جهاز استنشاق مصمم للمساعدة في تحسين أنظمتنا التنفسية للتخفيف من السعال والعطس.
- البقاء في الداخل والتدفئة إذا شعرت بالبرد: أوصت الدكتورة سارة برووير بالبقاء في الداخل والتدفئة عند الشعور بالبرد. وأوضحت "إذا أصبح الأنف شديد البرودة، فإن أجهزة المناعة لا تعمل بشكل صحيح. لذا، فأنت أكثر عرضة للإصابة". وأضافت "يحد البقاء في المنزل أيضًا من انتشار العدوى. إذا كان عليك الخروج، فارتد وشاحًا حول أنفك لإبقائه دافئًا. وإذا لزم الأمر، استخدم بخاخ الأنف المرطب".
- تناول حساء دافئ: نلجأ جميعًا إلى الحساء عندما نشعر بقليل من البرد. ويبدو أن هذا التقليد ليس مجرد حكاية عجائز. حيث يقول أخصائي الأنف والأذن والحنجرة آدم فروش إن "الحساء دافئ ومغذ ومناسب ويجعلنا نشعر بتحسن".
- شرب الكثير من الماء: كما نصح بالبقاء رطبًا جيدًا عن طريق شرب الكثير من الماء للتغلب على الشعور بالخدش الذي يتطور في مؤخرة الحلق عندما تنخفض درجات الحرارة.
- تناول المكسرات: أوصت خبيرة التغذية أماندا بتناول وجبات خفيفة من المكسرات، لأنها تحتوي على عنصر "السيلينيوم" الذي يدعم جهاز المناعة لدينا.
- التوابل الحارة: وقالت أماندا إن التوابل الحارة يمكن أن تهيج بطانة أنفك، مما يسهل تنظيفها ويساعدنا على الشعور "على الفور" بتحسن.
- الأدوية: فيما يتعلق بالأدوية، يوصي اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة آدم فروش بمزيج من الباراسيتامول والإيبوبروفين، باتباع الكمية الموصى بها على كل عبوة.