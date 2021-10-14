أسماء لمنور: «إكسبو 2020» روح التواصل

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أن تعود بعد غياب بسحر المكان، وروعة التنظيم، وأمامك جمهور من مختلف أنحاء العالم العربي، في حفل بحدث عالمي هو «إكسبو 2020»، بالنسبة لي مدعاة للفخر. هذا ما أكدته الفنانة المغربية أسماء لمنور، التي شاركت بافتتاح أولى ليالي «جلسات في إكسبو» مقدمة للحضور باقة منتقاة من أغنياتها الشهيرة على خشبة مسرح حديقة اليوبيل، والتي نالت تفاعلاً كبيراً.

تقول: سعيدة بوجودي مع جمهوري الحبيب في دبي، مع أول حفل جماهيري لي بعد «الجائحة»، ومع أنني كنت أشعر بالرهبة خصوصاً أنني لم أقدم حفلاً أمام الجمهور منذ فترة طويلة، إلا أن «الجلسات» تتميز بحميمية بين الفرقة الموسيقية والجمهور معاً، حيث أشعر وكأنني أغني في بيتي وبين أهلي. وهذا ما كسر حاجز الخوف لدي بأن أقف على خشبة المسرح، وكانت فرحتي في «إكسبو» مضاعفة، لاسيما أنني وللمرة الأولى أحيي حفلاً على شكل جلسة، وبمشاركة في هذا الحدث العالم الضخم.



تحية وفاء

ولفتت لمنور إلى أن «إكسبو 2020» أعاد نبض الحياة، وروح التواصل من جديد، من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية التي تقام على مسارحه المختلفة، وتجمع نخبة من أبرز موسيقيي ومغنيي الوطن العربي والعالم، وقالت: عبر «جلسات في إكسبو»، نفتح أمام جماهير العالم نافذة على السمات المميزة للثقافة الخليجية.

أضافت: شرف لي أن أقدم عرضاً فنياً في الحدث العالمي المبهر «إكسبو 2020»، وأن أفتتح الجلسات مع الفنان السعودي أصيل أبو بكر الذي تشرفت بأن أؤدي معه أغنية دويتو على مسرح «اليوبيل»، من روائع والده الراحل أبو بكر سالم وهي «متى شوفك»، وسط تفاعل كبير من الحضور، وكانت تحية وفاء لصاحب «الحنجرة الذهبية». وصرّحت إلى أن هذه اللقاءات التي تجمع الفنانين في مناسبات فنية ضخمة مثل «إكسبو 2020» تفتح آفاق التبادل والتعاون المشترك، والتفكير في مشاريع فنية جديدة، كاشفة أنها تتشرف في المستقبل بالتعاون مع أصيل أبو بكر لتقديم أغنية دويتو، كل على طريقته الخاصة.

نموذج ملهم

وأشادت لمنور بالحدث العالمي الأضخم، الذي انتظره العالم لمشاهدة الإبهار على أرض الإمارات، وزيارة الإبداعات العالمية في أجنحة الدول المشاركة، للتعرف إلى حضارات وثقافات الآخر. وقالت: شكراً دبي على هذا الصرح العظيم الذي سيبقى في الذاكرة، فالإمارات نموذج ملهم في الإرادة والعزيمة والإنجاز.

دويتو مع أصالة

تستعد أسماء لمنور لطرح دويتو غنائي جديد باللهجة المغربية مع الفنانة أصالة، حيث تم تسجيل الأغنية، وهي من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين وتوزيع مادارا وطارق حجيلي. ومن المقرّر أن تُبث على «يوتيوب» والمواقع الغنائية الأخرى خلال الأيام المقبلة.

«أنا لو»

أصدرت لمنور أغنية منفردة جديدة باللهجة الجديدة بعنوان «أنا لو»، بثّتها عبر حسابها الرسمي على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات مزيد، ألحان نوت وتوزيع خالد عز. ويُذكر أن آخر أعمالها كانت أغنية بعنوان «وقتاش»، التي أدتها لمسلسل «بنات العساس».