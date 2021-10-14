راغب ونانسي.. ليلة لبنانية في إكسبو

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي الـ «سوبر ستار» راغب علامة، ونانسي عجرم يوم 12 نوفمبر المقبل في «إكسبو 2020» لإحياء الحفل الثاني من حفلات «أمسيات خالدة»، التي يفتتحها اليوم الفنان كاظم الساهر على منصة «الوصل»، حيث سيعيد راغب إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة التي استمرت 30 عاماً، بأداء جديد ومبتكر. وسيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين البشر من أنحاء العالم، لتشجع الناس في كافة أرجاء المعمورة على التواصل والمشاركة في التجارب التعاونية بالتماشي مع موضوع «إكسبو 2020» الفرعي «التنقل».

راغب

وعن مشاركته في حفل «أمسيات خالدة» في هذا الحدث العالمي، قال راغب: أريد أن أدمج الثقافات المختلفة معاً، كما أريد أن تسمعني جماهير المطربين الآخرين، وفي الوقت نفسه أرغب في أن يستمع جمهوري للمطربين المفضلين لدى الشعوب الأخرى، فأنا لطالما أحببت الأفق المفتوحة، وسلسلة «أمسيات خالدة» ستكون المنصة المثالية لتحقيق ذلك.

نانسي

من جهتها، ستؤدي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف نانسي عجرم، أشهر أغنياتها، في أداء لم يسبق له مثيل تحت قبة ساحة الوصل الساحرة، وتجسيداً لواحد من موضوعات «إكسبو 2020» الفرعية، وهو «الاستدامة»، سينقل عرضها رسالة عن الكيفية التي يتوجب فيها تغيير القيم والمواقف الإنسانية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر مرونة وقدرة أكبر على الصمود.

وعن هذه المشاركة، قالت نانسي عجرم: عندما نعمل معاً ونتعاون، يمكننا بناء مجتمع أفضل، ولا يسعني الانتظار لكي أكون جزءاً من مسيرة «إكسبو 2020» المذهلة، وآمل أن يكون عرضي ملهماً لنشر الإيجابية بين فئة الشباب في كل مكان، وأن يحفزهم على بناء جسور للتواصل مع بعضهم بغض النظر عن الثقافات والخلفيات والمعتقدات.

360 درجة

يحظى زوار وحضور «إكسبو 2020» بفرصة مشاهدة سلسلة «أمسيات خالدة» والعروض الأخرى، حضورياً أو افتراضياً، حيث ستُبث العروض على الهواء مباشرة عبر شاشة الوصل المذهلة، القلب النابض لـ «إكسبو 2020» وموطن أكبر سطح عرض في العالم بزاوية 360 درجة.