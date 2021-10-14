صدور رواية جديدة لكاتب بعد عام على وفاته

رواية "سيلفرفيو" للكاتب جون لوكاريه

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صدرت، اليوم الخميس، رواية جديدة لملك روايات التجسس في بريطانيا جون لوكاريه بعنوان "سيلفرفيو"، بعد نحو سنة على وفاته.

وأعلن نجل الكاتب عن التوجه لنشر روايات جديدة لوالده.كان الروائي، الذي باع ملايين الكتب، واسمه الحقيقي ديفيد كورنويل، توفي في 12 ديسمبر 2020 عن 89 عاماً بسبب مضاعفات التهاب رئوي.

وخلال الإعلان في الربيع الفائت عن طرح "سيلفرفيو"، وعد وكيله الأدبي القراء بأنهم سيجدون في هذه الرواية السادسة والعشرين "الصوت المميز" لجون لوكاريه.

في هذا الرواية التي تعيد أجهزة الاستخبارات إلى واجهة الأحداث، يترك بطل القصة جوليان لوندسلي منصباً مرموقاً في لندن لتولي زمام مكتبة في منطقة ساحلية إنجليزية صغيرة، وفق ملخص الكتاب الذي نشرته دار "بنغوين فايكينغ". الكاتب جون لوكاريه لكن بعد بضعة أشهر فقط من بدء هذه المسيرة الجديدة، يأتي زائر ليعكّر صفو حياة جوليان الهانئة. ويبدو أن هذا الرجل المدعو إدوارد، وهو مهاجر بولندي مقيم في سيلفرفيو، يعرف أموراً كثيرة عن عائلة جوليان ويبدي اهتماماً مفرطاً بأنشطته الجديدة.

وقال وكيل أعمال الكاتب الراحل أن لوكاريه "أعطى مباركته" لنشر الرواية على يد أبنائه الذين يعملون بمساعدة أخصائي في الأرشفة على وضع جدول لطرح أعماله غير المنشورة سابقاً.

وأكد نيكولاس كورنويل، أصغر أبناء جون لوكاريه، أن محفوظات والده تشمل قصصاً غير منشورة لشخصية جورج سمايلي الجاسوس الخجول والبطل المفضل للروائي.

وقال نيكولاس "لا نعلم حتى الساعة إلى أي مدى هذه القصص ناجزة وجاهزة للنشر ويمكن جمعها، وهذا أمر يتعين علينا اكتشافه".

وقد باع جون لو كاريه، الذي حاز الجنسية الإيرلندية قبيل وفاته تعبيراً عن رفضه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكثر من 60 مليون كتاب في مسيرته.

المصدر: آ ف ب