5 فوائد للموسيقى

ترجمة: عزة يوسف

ذكر موقع Chart Well 5 أسباب تجعل الاستماع إلى الموسيقى أمراً مُفيداً للجسم والعقل والروح:

الرضا

عندما تستمع إلى أغنية مفضّلة، يتغيّر مزاجك فوراً، وتشير النظريات إلى أن أدمغتنا تُفرز «الدوبامين» مع الموسيقى، ما يجعلنا نشعر بالرضا.

تحسين الذاكرة

أشارت الأبحاث إلى أن تشغيل موسيقى في الخلفية، يساعد على تعلّم لغة أخرى بشكل أسرع أو فهم كتاب صعب بسهولة أكبر، ووجدت دراسة أُجريت على كبار السن أن وظائف الذاكرة كانت أقوى عند تشغيل الموسيقى.

تخفيف الألم

ذكرت الدراسات أن الاستماع إلى الموسيقى المفضّلة يُمكن أن يخفِّف الألم الجسدي المزمن، كما يقلل آلام الجراحات.

تقرِّب الأشخاص

تعمل الموسيقى كمحفِّز لتقريب الأشخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة كبار السن ورفاهيتهم. والاستماع إلى الموسيقى مع الآخرين يحفِّز هرمونات السعادة ويُشعرنا بالانتماء إلى المجتمع بتجربة مشتركة.

طرد التعب

يستمع كثيرون للموسيقى أثناء التمارين، ويعتقد العلماء أن النغمات تتنافس مع مشاعر التعب داخل الدماغ فتولِّد الإلهاء. وتُظهر الأبحاث أن الذين يمشون على جهاز الجري يصبحون قادرين على المشي لفترة أطول مع الموسيقى التحفيزية.