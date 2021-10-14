أبوظبي (الاتحاد)
يقدِّم موقع Star Insider قائمة خيارات على النساء اتباعها، لتجديد حياتهن وإضافة الإيجابية إلى يومياتهن:
1 ـ اجلسي لساعات متواصلة أمام التلفاز، وفي نفس الوقت أكثري من الحركة.
2 ـ أزيلي الماكياج قبل النوم، لتضمني الاستيقاظ بوجه مشرق.
3 ـ حافظي على ترطيب جسمك بشرب المياه، فهي تفعل العجائب.
4 ـ مارسي التمارين الرياضية الممتعة، وتوقفي عن الأنشطة المملّة.
5 ـ حافظي على اعتدال وزنك، باتباع نظام غذائي صحي.
6 ـ ابتعدي عن مسبِّبات التوتر، لأنه ينعكس سلباً على جسمك.
7 ـ استمتعي بالشمس، مع حماية بشرتك وترطيبها.
8 ـ احصلي على ساعات كافية من النوم.
9 ـ لا تهملي صحتك النفسية، وعند الحاجة اطلبي المساعدة.
10 ـ لا تعتمدي على المكمِّلات الغذائية كبديل عن الطعام.
11 ـ تعرّفي إلى التاريخ الصحي لأسرتك، قبل التقدّم في العمر.
12 ـ التقِ بأصدقائك بشكل دوري، فمن المهم لصحتك النفسية أن تبقي على تواصل دوري معهم.