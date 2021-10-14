جدِّدي حياتك!

أبوظبي (الاتحاد)

يقدِّم موقع Star Insider قائمة خيارات على النساء اتباعها، لتجديد حياتهن وإضافة الإيجابية إلى يومياتهن:

1 ـ اجلسي لساعات متواصلة أمام التلفاز، وفي نفس الوقت أكثري من الحركة.

2 ـ أزيلي الماكياج قبل النوم، لتضمني الاستيقاظ بوجه مشرق.

3 ـ حافظي على ترطيب جسمك بشرب المياه، فهي تفعل العجائب.

4 ـ مارسي التمارين الرياضية الممتعة، وتوقفي عن الأنشطة المملّة.

5 ـ حافظي على اعتدال وزنك، باتباع نظام غذائي صحي.

6 ـ ابتعدي عن مسبِّبات التوتر، لأنه ينعكس سلباً على جسمك.

7 ـ استمتعي بالشمس، مع حماية بشرتك وترطيبها.

8 ـ احصلي على ساعات كافية من النوم.

9 ـ لا تهملي صحتك النفسية، وعند الحاجة اطلبي المساعدة.

10 ـ لا تعتمدي على المكمِّلات الغذائية كبديل عن الطعام.

11 ـ تعرّفي إلى التاريخ الصحي لأسرتك، قبل التقدّم في العمر.

12 ـ التقِ بأصدقائك بشكل دوري، فمن المهم لصحتك النفسية أن تبقي على تواصل دوري معهم.