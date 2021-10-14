«الثيرمين».. عزف بِلا لمس

أبوظبي (الاتحاد)

«الثيرمين» theremin، آلة موسيقية على شكل صندوق، تشبه جهاز الراديو، تنتج أنغاماً وإيقاعات وألحاناً موسيقية من دون الحاجة إلى لمسها، وأبرز ما يميّزها أن العازف يعزف عليها عبر الإيماء بيديه في الهواء ولا يلمس الآلة.

تُصدر موسيقاها عن طريق دائرتين إلكترونيّتين عاليتَي التردّد داخل الآلة عبر مجالات كهرومغناطيسية. يحرِّك العازف يده اليمنى في الهواء أمام هوائي بارز من الآلة، ويتحكّم في الصوت بوساطة مفتاح، وكذلك يحرِّك يده اليسرى فوق حلقة معدنية على «الثيرمين».

اخترع الآلة العالم الروسي ليون ثيرمين عام 1919، وسُمِّيت على اسمه، وعزفها للمرة الأولى أمام الجمهور عام 1920. توصّل إلى اختراعه بينما كان يعمل على مذياع ذي موجة قصيرة وصدر منه صوت عالٍ، فجاءته فكرة تحويلها إلى آلة، حتى ابتكر في النهاية «الثيرمين» بشكلها الحالي.

في أميركا اعتمدت العازفة كلارا روكمور على «الثيرمين» كآلة أساسية في عروضها الموسيقية، لتُصبح رائدة في العزف عليها، وتُمهِّد بذلك الطريق نحو ظهور الموسيقى الإلكترونية الحديثة.

تُعتبر «الثيرمين» آلة غريبة ونادرة، تُستخدَم في العزف المنفرد والأوكسترا، وفي الموسيقى التصويرية لأفلام الرعب والخيال العلمي. ومن أبرز عازفيها، المؤلفان الموسيقيَّان لبوسلاف مارتينو وإدجار فاريز.