«متروبوليس».. موطن سوبرمان

نسرين درزي (أبوظبي)

تُعتبر «متروبوليس» الأسطورية واحدة من المناطق الترفيهية الـ 6 التي تحتضنها الوجهة المتفرِّدة عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، وتتميّز بطابعها المتفرِّد وشخصياتها خارقة القوّة. وهي موطن سوبرمان والصحفيَّين كلارك كينت ولويس لين، اللذَين يعملان في صحيفة «ذا دايلي بلانيت» الشهيرة بمركز المدينة، حيث يعيش الزوار أجواءً تشويقية تصطحبهم إلى عوالم الـ «سوبر هيروز» التي تعيش في مخيِّلتهم، ويلتقون بها هنا في مشهدية مفعمة بمغامرات تحوِّل أحلامهم إلى حقيقة.

بالتنزّه داخل شوارع «متروبوليس» يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الأفق البعيد للمدينة، التي يتولّى البطل سوبرمان حمايتها، وتنعم بفضله بالأمان مع فريق جستس لييغ التابع له، بمن فيه شخصيات وندر وومان، غرين لانترن وذا فلاش، والتعرّف إلى شجاعة هؤلاء النجوم وعملهم الدؤوب في محاربة الأشرار والتصدّي لأي محاولة تهدِّد استقرار مدينتهم الأسطورية.

4 بسعر 3

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: تقدِّم «وارنر براذرز أبوظبي» أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية، وتتيح قضاء أوقات عائلية لا تُنسى في 6 مناطق ترفيهية متفرِّدة، بما فيها «متروبوليس» التي يسكنها كوكبة من أشهر النجوم. وذكر أن المدينة المفعمة بالتشويق والحماس تقدم حالياً عرض 4 بسعر 3 تذاكر المستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وتتيح الاستمتاع بالعديد من الألعاب والمغامرات الاستثنائية التي تطبع في الذاكرة مشهديات رائعة لا تُنسى.. وتواصل مدينة أبطال الكرتون العالمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة، حيث يتعيّن على الجميع الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن».

مواجهة ملحمية

عند الوصول إلى منطقة الألعاب في «متروبوليس» الأكثر استقطاباً للزوار، يخوض عشاق نجوم الكرتون تجربة الانضمام إلى أبطالهم المفضلين، ومنهم سوبرمان، باتمان ووندر ومان وسواهم من الـ «سوبر هيروز» في لعبة «جستس لييغ: هجوم ورورلد» خماسية الأبعاد في مواجهة ملحمية للتصدي للأعداء ونصر قوى الخير على الشر. ويشارك الزوار في الهجوم والتصويب والالتفاف في هذه المغامرة الشيِّقة لتحرير مواقع «دي سي» الواقعة تحت قبضة الطاغية منغول وجيشه المكوَّن من المخلوقات الفضائية، برفقة سايبورغ الذي يعمل كمرشد يجذب الجميع إلى تفاصيل اللعبة.

المسرح الطائر

وللمزيد من مشاعر الحماس والتشويق يمكن الاستمتاع بأقوى التجارب الخارقة برفقة هال جوردان وفريق نجوم قوات حفظ السلام، لحماية الكون مع لعبة «غرين لانترن: مجرّة أوديسي»، والتنقّل عبر جولة مغايرة لزيارة عوالم مذهلة وخوض تجربة المسرح الطائر رباعي الأبعاد. وهنا على الجميع توخّي الحذر لأن الرحلة شبيهة بمعارك الـ «سوبر هيروز» الحقيقية، والتي لا يتحمّلها أصحاب القلوب الضعيفة.

عرض بانورامي

يحتضن مقر صحيفة «ذا دايلي بلانيت» الشهيرة في «متروبوليس» لعبة «سوبرمان 360: معركة متروبوليس»، والتي تجمع بأسلوب حماسي أبرز أبطال القصص المصوّرة في مواجهة ضد العدو الذي يهدِّد المدينة. ووسط هذه الأجواء تعمل المعركة التي سيخوضها سوبرمان بين الخير والشر، على تحديد مصير مدينة «متروبوليس». وهنا لا بد من خوض تجربة العرض البانورامي للمجسَّم ثلاثي الأبعاد والأجهزة المتقدِّمة لعرض الحركة في هذه اللعبة المميّزة بتقنيّتها الفائقة.

مقتنيات ومذاقات

محطات الاستراحة في «متروبوليس» لا تقتصر على المطاعم، وإنما تقدّم الفرصة لاستكشاف معالم آسرة أثناء تناول الوجبات، مثل ردهة «أيس أو كلوبز» التي تكشف طابع المدينة الأسطورية، وتقع مقابل ركن «هول أوف جستس» الذي تديره شخصية بيبوسكي، أحد أبرز الداعمين لسوبرمان.

وتتعدّد هنا خيارات الأطباق الهندية والشرق أوسطية والمأكولات العربية، مثل شاورما الجيرو والتندوري والبرياني والسمبوسة، جنباً إلى جنب مع المقتنيات والتذكارات التي تزيِّن جدران المطعم، وتضيء على جهود سوبرمان وفريق «جستس لييغ»، بما فيها القصاصات الصحيفة والصور الشخصية والأعمال الفنية المختلفة.



القرن الـ 25

وبأسلوب مبتكر يمكن للضيوف تذوّق الكوكتيل المنعش المستوحى من شخصية البطل بوستر جولد، المسافر عبر الزمن والقادم من القرن الـ 25. وتتيح ردهة «جيترز» الاختيار بين أنواع المشروبات والوجبات الخفيفة، مثل القهوة والآيس كريم والمعجنات وحلويات الشوروز والفوشار والكيك. وتعتبر ردهة «بيغ بيلي برغر» خياراً مثالياً لتناول أصناف البرغر والنقانق والبطاطا المقلية، وتتميّز بتصميمها النابض بالحياة وبأجوائها الكلاسيكية، حيث تكسو جدرانها عناوين صحيفة «ذا دايلي بلانيت».

حلم يتحقّق

ويتألّق ركن الهدايا التذكارية «جستس لييغ» بطابع مميّز، ويحقِّق حلم الزوار بأن يكونوا من أبطال الـ «سوبر هيروز» بحصولهم على ملابسهم وقطع تحمل طابع «دي سي» الخاص، بما فيها القبعات والأقنعة. ويعرض الركن معدات الأبطال التي يمكن اقتناؤها على شكل تماثيل الحركة ومجسّمات وأكواب وقمصان عليها صور الشخصيات الشهيرة.

نجم الغلاف

عشّاق التصوير من الراغبين بالنجومية على الصفحات الأولى للمجلات، يمكنهم التوقّف عند ركن نجم الغلاف، وهو استوديو يمكِّنهم من مشاهدة أنفسهم برفقة شخصيات «دي سي» المفضّلة لديهم. والهدية التذكارية هنا، اقتناء عدد خاص من صحيفة «ذا دايلي بلانيت» يضم عناوين ومقالات من اختيار الزائر.

ذا دايلي بلانيت

لقراءة تفاصيل الأخبار الجديدة، يعرض كشك بيع «ذا دايلي بلانيت»، الذي يستوحي اسمه من مقرّ الصحيفة الشهيرة في «متروبوليس»، أعداداً خاصة يمكن اقتناؤها، ومجموعة منتقاة من السلع والتذكارات والقرطاسية، بالإضافة إلى السكاكر والمكسَّرات الطازجة والساخنة.

جولة عبر الزمن

ردهة «زاتانا» تنطلق بالضيوف في جولة عبر الزمن تعود بهم إلى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، برفقة الساحرة زاتانا زاتارا، وتحتضن مجموعة من مختلف منتجات «دي سي سوبر هيروز» التي تجسِّد أقوى الشخصيات النسائية مثل وندر وومان، هارلي كوين، كات وومان، بويسون أيفي وزاتانا.