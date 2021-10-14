«الشارقة السينمائي» يحرِّك الرسومات الكرتونية

الشارقة (الاتحاد)

قدّم مجلس الشارقة للتعليم ضمن أنشطة استديو الأطفال في الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي يختتم فعالياته اليوم الجمعة تحت شعار «فكِّر سينما»، ورشة عمل افتراضية بعنوان «رسم شخصية كرتونية متحركة». أضاءت الورشة على سحر هذا الفن وأسراره التي تدهش الأطفال، وتحفِّز خيالاتهم لبناء شخصيات كرتونية، عبر برامج وتطبيقات تسهِّل مهمة الرسم والتلوين والتحريك على الشاشة.

عالم مشوِّق

ونقلت المدرِّبة ماريّة الراشد الأطفال إلى أجواء الرسوم الكرتونية وعالمها المشوِّق، وشرحت خطوات استخدام برنامج procreate، مع لمحة سريعة عن أدواته الأساسية وأهم الاختصارات والوظائف التي تمكِّن المستخدم من تصميم الرسوم، ثم تحريكها بالضغط على أيقونات محدَّدة وذات درجات متفاوتة تتحكَّم في سرعة حركة الصورة الكرتونية. وشرحت كيفية استخدام الخصائص التي يتيحها البرنامج للرسم بفرشاة متعدِّدة الأحجام، وخاصية المحو ودمج الألوان والتنقّل بين طبقات وصفحات مختلفة داخل البرنامج، وأوضحت أهمية الثقة بالمخيِّلة عند رسم الشخصيات الكرتونية، والبدء برسم أهم الأجزاء في كل شخصية وبخطوات سهلة.

وختمت المدرِّبة الورشة بنصائح حول الأشكال المتداولة التي يتم استخدامها عند رسم الشخصيات الكرتونية لإضفاء ملامح على الرسوم توحي بالمشاعر والانطباعات المختلفة، مثل الخوف والحزن والسعادة أو التوتر.

الرسم الإلكتروني

وفي ورشة بعنوان «الرسم الإلكتروني»، تناولت الفنانة فاطمة الحمادي مبادئ الرسم على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، ونقلت خبرتها للأطفال المبتدئين في عالم الفن الرقمي والرسم الإلكتروني، من خلال شرح أساسيات طرق الرسم باستخدام برنامج Illustrator. تناولت الورشة تعريف الأطفال على أدوات الرسم في البرنامج، وكيفية استخدام الميزات التي يتيحها بجودة عالية، مع التركيز على انتقاء الألوان المناسبة، ولا سيما عند اختيار لون البشرة أثناء رسم الوجوه لتبدو أكثر واقعية. ونقلت الورشة المشاركين إلى خطوة رسم وجوه الشخصيات ومراحلها من خلال الاستفادة من الصور الفوتوغرافية لإنتاج النسخ الرقمية، بالتركيز على التفاصيل البسيطة التي تظهر جماليات الصور.

واعتمدت المدرِّبة على عرض نماذج وأعمال جاهزة من ألبوم رسوماتها المتنوِّعة لتعريف الأطفال على أشكال وموضوعات الفن الرقمي التي لا تقتصر على رسم الوجوه والشخصيات، وأدهشت المشاركين في الورشة برسم جزء من شعار مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

إعلان جوائز

يشهد اليوم الجمعة، إلى جانب حفل الاختتام، إعلان جوائز الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والذي تنظِّمه مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات. وقدَّم المهرجان في نسخته الجديدة أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، بينها مجموعة من الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى.