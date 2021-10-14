3 عروض في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تجسيداً لمفهوم التعلّم من خلال الترفيه، تستضيف حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، 3 عروض مؤقَّتة للحيوانات في 15 و18 و22 أكتوبر الجاري، لتقدِّم للزوار فرصةً لمشاهدة حيوانات جديدة ومميزة للتفاعل معها، وذلك كجزء من البرامج والمرافق التي توفرها الحديقة، وتهدف إلى غرس حب المعرفة والاستكشاف لدى الزوار من مختلف الأعمار.

ويشاهد الزوار مجموعة من طيور الببغاء وأنواع مختلفة من الطيور الجارحة والثعابين والزواحف، وتُتاح الفرصة للاقتراب منها والتفاعل معها، حيث يتواجد متخصِّصون في رعاية الحيوانات للتعريف بها، ومشاركة المعلومات والحقائق حولها.

ومن المرافق الترفيهية المختلفة، التي تحتضنها حديقة أم الإمارات، حظيرة الحيوانات التي تتم إدارتها وتشغيلها، بالتعاون مع حديقة العين للحيوانات، وتضم حيوانات محبَّبة مثل الماعز، المهر، الأرانب، السلاحف، الإبل وطيور الإيمو. ويمكن للزوار المشاركة في تجارب إطعام الحيوانات، وركوب الجمل أو المهر.

مواعيد:

العرض المؤقّت للطيور الجارحة، اليوم الخميس، من الساعة 4:30 عصراً - 6:30 مساءً.

العرض المؤقَّت للزواحف، 18 أكتوبر، من الساعة 5:00 مساءً - 7:00 مساءً.

العرض المؤقَّت لطيور الببغاء، 22 أكتوبر، من الساعة 4:30 عصراً - 6:30 مساءً.