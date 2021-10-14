كورتيس تنتقد «الفيلر»

القاهرة (الاتحاد)

حذّرت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتيس من أن جراحات التجميل تقضي على الجمال لأجيال من النساء، وانتقدت الاتجاهات التجميلية الحالية مثل «الفيلر» وسواها من مواد الحقن التي تُستخدم لتعديل المظهر. واعتبرت أن هذه الأمور تقضي على الجمال لعصور، ولا سيما أنه بمجرد العبث بملامح الوجه، لا يمكن استعادتها.

واعترفت النجمة البالغة من العمر 62 عاماً، بأن الإجراءات التجميلية التي أجرتها جعلتها مدمنة على مسكِّنات الألم لسنوات عدة. وقالت: لقد جرّبت جراحة تجميلية ولم تنجح، وتخلّصت من ذلك الإدمان.

ونقل موقع Iol عن كورتيس قولها إنها تستخدم منصّاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ببساطة، لتوضيح الأشياء التي تهتم بها، واصفة «الفيلر» بالمنشار المدمِّر.