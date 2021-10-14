6 مواقع لا تغيب عنها الشمس

أبوظبي (الاتحاد)

لا يعلم كثيرون أن هناك أماكن مثيرة للاهتمام حول العالم، لا تغرب فيها الشمس لأكثر من 70 يوماً متتالية، حيث يشعر السكان بأن أيامهم تتواصل. وهم بصعوبة يتمكّنون من التمييز بين مواعيد العمل والراحة، إذ إن الليل لا يأتي ليعلن وقت النوم. وذكر موقع Times of india، 6 بلدان تُشكِّل ظاهرة متفرِّدة للتوقّف عندها.

النرويج

تسمّى النرويج، الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية، أرض شمس منتصف الليل، حيث لا تعرف الغروب أبداً، بدءاً من شهر مايو وحتى أواخر يوليو من كل عام، أي لمدة 76 يوماً تقريباً. وفي منطقة سفالبارد النرويجية، تشرق الشمس باستمرار من 10 أبريل حتى 23 أغسطس، وهي منطقة مأهولة في أقصى شمالي أوروبا.

كندا

يقع إقليم نونافوت على ارتفاع درجتين فوق الدائرة القطبية الشمالية، ويشهد شهرين من ضوء الشمس المستمر طوال أيام الأسبوع، و30 يوماً متتالياً من الظلام الدامس خلال الشتاء.

أيسلندا

أيسلندا، ثاني أكبر جزيرة في أوروبا، وخلال فصل الصيف تكون الليالي فيها صافية، بينما لا تغرب عنها الشمس أبداً خلال شهر يونيو. ولا يأتي منتصف الليل، إلا بزيارة مدينة أكوريري، أو جزيرة جريمسي في الدائرة القطبية الشمالية.

ألاسكا

لا تغرب الشمس في مدينة بارو الواقعة في ولاية ألاسكا الأميركية خلال الفترة من أواخر مايو حتى أواخر يوليو، لكنها تعوِّض ذلك لاحقاً من بداية نوفمبر، حيث لا تشرق الشمس خلال الـ 30 يوماً القادمة، فيما يُعرف بظاهرة الليل القطبي، والتي تعني أن البلاد تظل في الظلام خلال أشهر الشتاء القاسية.

فنلندا

تشتهر بأرض الألف بحيرة وجزيرة، وترى معظم أجزائها أشعة الشمس المباشرة لمدة 73 يوماً فقط خلال فصل الصيف، بينما خلال فصل الشتاء، لا ترى تلك المناطق أي ضوء من الشمس. وإذا سنحت الفرصة لزيارتها، يمكن الاستمتاع بالشفق القطبي، وكذلك الحصول على فرصة للانغماس في التزلّج والإقامة في أكواخ الثلج الزجاجية.

السويد

تسطع فيها الشمس 6 أشهر في السنة، وتغرب فقط من أوائل مايو حتى أواخر أغسطس، حيث تغيب الشمس منتصف الليل وتشرق الساعة 4:00 فجراً.