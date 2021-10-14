وجه الأمير البريطاني وليام انتقاداً مستتراً لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، قائلاً إن «أعظم العقول» في العالم يجب أن تركز بدلاً من ذلك على حل المشكلات البيئية التي تواجه الأرض. وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بثتها اليوم الخميس، انتقد وليام على ما يبدو جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم، وإيلون ماسك والبريطاني ريتشارد برانسون، الذين تؤذن مغامراتهم المتنافسة ببداية عصر جديد من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة. وقال وليام عن سباق الفضاء: «نحن بحاجة لأن ينصب تركيز بعض من أعظم عقول العالم على محاولة إصلاح هذا الكوكب، وليس على السعي لإيجاد المكان التالي (غير الأرض) للذهاب إليه والعيش فيه». وجاءت تصريحاته بعدما تحدث ماسك عن بعثاته إلى المريخ، ووصف بيزوس أولى رحلاته الفضائية في يوليو بأنها تندرج في إطار مد طريق إلى الفضاء «كي يتسنى لأطفالنا وأطفالهم بناء مستقبل». وقال بيزوس الذي احتفل أمس الأربعاء بإرسال نجم ستار تريك وليام شاتنر إلى الفضاء في مركبته نيو شبرد: «ينبغي لنا فعل ذلك لحل المشكلات هنا على الأرض». وأصبح تناول القضايا البيئية سمة رئيسية للعائلة الملكية في بريطانيا، ويحذو وليام (39 عاماً) في ذلك حذو جده الراحل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، ووالده الأمير تشارلز.