«جلسات في إكسبو».. طرب أصيل

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعاد «إكسبو 2020» الجلسات الغنائية الخليجية العربية، رونقها من جديد من خلال الفعالية الفنية «جلسات في إكسبو» التي تُقام مرة كل شهر، ويجتمع فيها كوكبة من أشهر نجوم الغناء لاستعراض أرقى ألوان الموسيقى والثقافة الخليجية والعربية والطرب الأصيل.

تتّخذ الحفلات الموسيقية شكل جلسات الطرب الخليجية النابضة بالحياة، لتعرّف زوار التجمع الأضخم في العالم إلى التقاليد العربية، وكرم الضيافة الإماراتية، وجوهر روح التواصل في «إكسبو»، وتم تصميم وتجهيز المسرح ليكون مناسباً لعنوان «الجلسات»، حيث الجلسة العربية للفنانين والفرق الموسيقية المشاركة، إلى جانب شاشة عرض تستعرض بصورة بصرية متحركة التضاريس الطبيعية التي تتميز بها دول الخليج من صحراء وجبال وأشجار نخيل، وتنظَّم الجلسات في ظل تدابير معززة للصحة والسلامة، بما يتماشى مع أحدث الإرشادات الواردة من حكومة الإمارات.

أهازيج وفلكلور

انطلقت مساء أمس الأول، عروض «جلسات في إكسبو» التي قدمتها الإعلامية نهى نبيل على مسرح حديقة اليوبيل، وافتتح أولى لياليها الفنانان السعودي أصيل أبو بكر والمغربية أسماء لمنور، حيث قدما باقة من أشهر أغنياتهما وسط تفاعل وحضور كبير من زوار الحدث العالمي الأضخم، وبدأ باستعراض فلكلوري سعودي، لفرقة تراث شعبية، حيث قدمت أهازيج وفلكلوراً سعودياً أصيلاً، بمصاحبة آلات الإيقاع واستعراض السيوف، في لوحة فنية متناغمة.



جلسة حميمية

لتصعد بعد ذلك أسماء لمنور خشبة المسرح وهي ترتدي القفطان المغربي، وسط حماسة الحضور، لتبدأ أولى الجلسات بفقرة غنائ ية تنوعت بين الأغاني الخليجية والمغربية والعربية، ما بين جديدها وقديمها، من أبرزها «صافي» و«يديرها الحب» و«تبسم» و«على رأيك» و«لمحتك» و«خطوة أشواقي».

أصيل أبو بكر وأسماء لمنور في «دويتو غنائي»

وأعربت لمنور عن فخرها بالمشاركة في هذه الفعالية المتميزة، التي جعلتها تغني بطريقة الجلسات التي تعشقها كثيراً، خصوصاً أنها تجمع بين الفنان والفرقة الموسيقية والحضور أيضاً، وقالت: عبر «جلسات في إكسبو»، نفتح لجماهير العالم نافذة على السمات المميزة للثقافة الخليجية، وشرف لي أنا أقدم عرضاً فنياً في الحدث العالمي المبهر «إكسبو 2020»، وأن افتتح الجلسات مع الفنان السعودي أصيل أبو بكر الذي تشرفت بأن أؤدي معه أغنية «دويتو» على مسرح اليوبيل، من روائع والده الراحل أبو بكر سالم، وهي «قلي متى شوفك»، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي أخذ يردد معنا كلماتها حتى نهايتها.

حفاوة كبيرة

واستقبل الحضور الفنان أصيل أبو بكر بحفاوة كبيرة، ليقدم وصلة غنائية خليجية بامتياز، أدى من خلال مجموعة من أغنياته الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور، منها: «مشغوب» و«صون الهوى» و«قدر قدر» و«ما وحشتك» و«قصر حبك» و«مكيده» و«قالو تحبه».

أهازيج وفلكلور سعودي (تصوير: إحسان ناجي)

نجوم الوطن العربي

نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي من المقرر مشاركتهم في حفلات «جلسات في إكسبو» خلال الأشهر المقبلة للحدث العالمي «إكسبو 2020»، هم ماجد المهندس، وأصيل هميم، ومحمد البكري، ومشاعل، وفؤاد عبد الواحد، وداليا مبارك، ومطرف المطرف وآلاء الهندي.